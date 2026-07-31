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OPERAZIONE Policlinico di Bari, 82enne operato con successo all’ipofisi grazie alla neuronavigazione

L'intervento è stato effettuato con l'ausilio di una telecamera ad alta definizione e di specifici strumenti chirurgici

Policlinico di Bari, 82enne operato con successo all'ipofisi grazie alla neuronavigazione

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Bari // Italia //

BARI – Un delicato intervento di neurochirurgia mini-invasiva ha restituito la vista a un paziente di 82 anni affetto da un adenoma ipofisario benigno di oltre due centimetri. L’operazione è stata eseguita con successo al Policlinico di Bari, dove l’équipe specialistica ha impiegato tecnologie di ultima generazione, tra cui la neuronavigazione e un innovativo sistema di ecografia intraoperatoria.

L’uomo aveva iniziato a manifestare un progressivo peggioramento della vista: leggere era diventato sempre più difficile e il campo visivo si era progressivamente ristretto. Gli accertamenti diagnostici hanno individuato un adenoma dell’ipofisi che, crescendo alla base del cranio, comprimeva il chiasma ottico, il punto di incrocio dei nervi ottici, compromettendo la funzionalità visiva.

Per rimuovere la formazione tumorale, i neurochirurghi hanno scelto un approccio endoscopico endonasale, una tecnica mini-invasiva che consente di raggiungere l’ipofisi attraverso le cavità nasali, evitando incisioni esterne. L’intervento è stato effettuato con l’ausilio di una telecamera ad alta definizione e di specifici strumenti chirurgici, garantendo elevata precisione e minore invasività.

Determinante anche il supporto della neuronavigazione, che ha permesso di pianificare con accuratezza il percorso chirurgico. A questa tecnologia si è affiancato un avanzato sistema di ecografia intraoperatoria dedicato alla neurochirurgia, sviluppato nell’ambito delle attività di ricerca del Policlinico. Il dispositivo consente ai chirurghi di orientarsi con maggiore precisione durante l’operazione e di verificare in tempo reale l’estensione dell’asportazione del tumore, quando le caratteristiche della lesione ne consentono un’adeguata visualizzazione ecografica.

Dopo l’intervento, il paziente è rimasto ricoverato per alcuni giorni per il monitoraggio post-operatorio. Il decorso clinico è stato regolare e i controlli successivi hanno confermato la completa decompressione delle vie ottiche e il significativo recupero della funzione visiva. L’intervento rappresenta un’ulteriore conferma del livello di innovazione tecnologica e delle competenze specialistiche del Policlinico di Bari nel trattamento delle patologie neurochirurgiche complesse, grazie all’integrazione tra chirurgia mini-invasiva, ricerca scientifica e tecnologie avanzate.

Lo riporta l’ANSA

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