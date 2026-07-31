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PUGLIA RANDAGISMO Puglia, insediata la nuova Commissione regionale per la prevenzione del randagismo

Organismo consultivo della Giunta chiamato a coordinare, monitorare e indirizzare le politiche dedicate alla tutela degli animali d'affezione

Cane randagio

Puglia, insediata la nuova Commissione regionale per la prevenzione del randagismo - Fonte Immagine: nationalgeographic.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

La Regione Puglia ha ufficializzato la nuova composizione della Commissione Regionale per la Prevenzione del Randagismo, organismo consultivo della Giunta chiamato a coordinare, monitorare e indirizzare le politiche dedicate alla tutela degli animali d’affezione e al contrasto del fenomeno del randagismo.

Il rinnovo della Commissione è stato disposto con la Determina Dirigenziale n. 216 del 17 luglio 2026 della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a seguito dell’insediamento della nuova Giunta regionale, come previsto dalla Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020, che stabilisce una durata del mandato coincidente con quella della legislatura, fino a un massimo di cinque anni.

Alla presidenza della Commissione è stato nominato il professor Antonio Vito Francesco Di Bello, su delega dell’assessore regionale alle Politiche della Salute.

La nuova squadra è composta dalla dottoressa Azzurra Di Comite, medico veterinario della struttura regionale competente; dal dottor Pasquale Pedote, medico chirurgo e direttore dell’UOC SISP Nord della ASL Bari; dal dottor Sergio Caporaletti, veterinario designato dalla FNOVI; dal dottor Lorenzo Garramone, dirigente veterinario della ASL Taranto; dal signor Michele Visone, rappresentante delle associazioni di settore e dei portatori di interesse; dalla dottoressa Francesca Toto, rappresentante delle associazioni per la protezione degli animali dell’area nord delle province di Foggia e BAT; dal dottor Michele Minunno, rappresentante dell’area metropolitana di Bari; e dal dottor Pierre Luigi Trovatello, rappresentante delle associazioni delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Particolare rilievo viene attribuito al metodo di selezione dei rappresentanti delle associazioni animaliste, individuati attraverso un criterio democratico e territoriale basato sulle preferenze espresse dalle realtà locali suddivise per “aree vaste”.

Tra i primi compiti affidati alla Commissione figura la predisposizione del regolamento interno, che definirà il funzionamento dell’organismo. Successivamente l’attenzione si concentrerà sull’attuazione delle misure previste dalla normativa regionale, con particolare riferimento al monitoraggio delle anagrafi canine comunali, al potenziamento delle campagne di sterilizzazione, ai controlli sulle strutture di ricovero e alle attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

L’insediamento della nuova Commissione rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento delle politiche regionali sul benessere animale, con l’obiettivo di affrontare in maniera più efficace un fenomeno che continua ad avere importanti ripercussioni sociali, sanitarie ed economiche sull’intero territorio pugliese.

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