Riccardi: "Ciambò, la sinistra dei tavoli riservati: in 600 sul Molo. Al popolo resta il villaggio dello Street food"

“Un progetto da 50 mila euro sostenuto con risorse pubbliche, ticket da 65 euro, prenotazioni senza trasparenza e Studio 360 nuovamente al centro dell’organizzazione. Parma usa la Cena dei Mille per portare turisti in città e sostenere i più fragili; Manfredonia usa la città per apparecchiare una passerella destinata soprattutto ai manfredoniani.

Ciambò non è soltanto una cena: è la fotografia politica di questa amministrazione. Sul molo viene apparecchiata una tavolata elegante per seicento commensali, con menu, vini, spettacolo e dress code; alla maggioranza dei cittadini resta l’area esterna dello street food, i cuoppi da acquistare passeggiando. Tutto questo viene presentato come un evento “pensato per tutti”. Non è così: è finanziato da tutti, ma l’esperienza principale è riservata a pochi. Il linguaggio promozionale, identità, mare, tradizione, filiera corta, non basta quando entra il denaro pubblico: servono numeri, criteri, risultati e trasparenza.

L’atto della Regione Puglia certifica che il progetto “Ciambò – Manfredonia Fish Fest” ha un costo complessivo di 50 mila euro, con un contributo regionale di 25 mila euro (50%). Il Comune ha inoltre adottato una variazione urgente di bilancio 2026, da ratificare dal Consiglio comunale. Non è dunque un’iniziativa privata a rischio d’impresa, ma un progetto sostenuto con risorse pubbliche regionali e comunali, a cui si aggiungono i costi non contabilizzati di spazi, viabilità e apparati comunali.