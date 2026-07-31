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SAN MARCO IN LAMIS MANFREDONIA San Marco in Lamis, nuovo laboratorio di orientamento al lavoro con “Punti Cardinali”

Un nuovo appuntamento dedicato alla formazione e all'inserimento lavorativo si terrà martedì 4 agosto a San Marco in Lamis

San Marco in Lamis

San Marco in Lamis, nuovo laboratorio di orientamento al lavoro con "Punti Cardinali"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un nuovo appuntamento dedicato alla formazione e all’inserimento lavorativo si terrà martedì 4 agosto a San Marco in Lamis nell’ambito del progetto “Punti Cardinali – Orienta in Progress”. L’iniziativa, promossa dal Comune e realizzata dalla cooperativa Medtraining, punta a offrire strumenti concreti a disoccupati, inoccupati e persone inattive, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Il secondo laboratorio dal titolo “Sviluppo delle competenze per l’occupabilità” si svolgerà dalle ore 8 alle 14 presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale, in Piazza Carlo Marx. La partecipazione è gratuita.

Durante l’incontro i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche, simulazioni e lavori di gruppo finalizzati a individuare le competenze richieste dal mercato del lavoro e a sviluppare strumenti utili per la ricerca attiva di nuove opportunità professionali.

L’iniziativa si rivolge in particolare a persone disoccupate, inoccupate, soggetti in condizioni di fragilità, persone svantaggiate, migranti e disoccupati di lunga durata, offrendo un percorso personalizzabile in base alle esigenze individuali.

“L’obiettivo è quello di valorizzare il capitale umano del territorio attraverso percorsi finalizzati al rafforzamento delle competenze personali, trasversali e professionali dei partecipanti”, spiegano gli organizzatori.

Il percorso è stato strutturato per consentire a ciascun partecipante di scegliere liberamente se frequentare tutti i laboratori previsti, soltanto alcuni incontri oppure una singola attività, in base ai propri interessi e alle proprie necessità.

La formazione sarà affidata a un professionista esperto in orientamento al lavoro, sviluppo delle competenze e accompagnamento ai percorsi di inserimento lavorativo.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo punticardinali@reteoltre.it e compilando il modulo disponibile online.

Il progetto “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” è stato finanziato nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di orientamento professionale e favorire l’accesso al lavoro.

Il Comune di San Marco in Lamis, capofila dell’intervento, punta alla costruzione di un sistema locale di orientamento moderno, inclusivo e capace di accompagnare i cittadini nelle sfide del mercato del lavoro.

Partner del progetto sono Euromediterranea, Medtraining, Cantieri di Innovazione Sociale, Associazione Impegno Donna, cooperativa sociale Clarissa, Associazione Sirio Sviluppo e Formazione, Cat Confcommercio Pmi, Università degli Studi di Foggia e Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Foggia.

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