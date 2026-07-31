SAN SEVERO – Una comunità sotto shock per la scomparsa di Leonardo Montedoro, morto all’età di soli 27 anni. La notizia, diffusa attraverso l’annuncio funebre della famiglia, ha suscitato profonda commozione a San Severo, dove in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari.

Leonardo lascia familiari e parenti.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria “Oltre” di Dante Panacciulli, dove parenti, amici e conoscenti potranno rendere l’ultimo saluto al giovane.

L’ultimo saluto sarà celebrato sabato 1° agosto, alle ore 10, nella Parrocchia di San Giuseppe Artigiano di San Severo, dove si terranno i funerali alla presenza della famiglia e di quanti vorranno partecipare alle esequie.