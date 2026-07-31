Sondaggi politici: Fratelli d’Italia scende, Futuro Nazionale al 7,1%

La nuova Supermedia Agi/Youtrend sulle intenzioni di voto fotografa un lieve calo per i principali partiti del centrodestra e una crescita della formazione guidata da Roberto Vannacci, in un quadro politico che resta caratterizzato da movimenti contenuti tra le forze in campo.

Fratelli d’Italia perde lo 0,3% e scende al 26,7%, tornando sotto la soglia del 27%. Segno negativo anche per Forza Italia, che arretra all’8%, mentre la Lega resta stabile al 5,9%.

A registrare il dato più significativo è invece Futuro Nazionale, che cresce dello 0,6% raggiungendo quota 7,1%, consolidando il sorpasso sulla Lega e portandosi sopra anche ad Alleanza Verdi e Sinistra.

Nel centrosinistra, il Partito Democratico si conferma il secondo partito nazionale con il 21,2%, nonostante una lieve flessione dello 0,1%. Il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,2% e arriva al 13%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra scende al 6,4%.

Secondo la rilevazione, che prende in considerazione i sondaggi realizzati tra il 16 e il 29 luglio 2026, le intenzioni di voto risultano così distribuite:

Partiti

Fratelli d’Italia: 26,7% (-0,3)

Partito Democratico: 21,2% (-0,1)

Movimento 5 Stelle: 13,0% (+0,2)

Forza Italia: 8,0% (-0,1)

Futuro Nazionale: 7,1% (+0,6)

Verdi/Sinistra: 6,4% (-0,1)

Lega: 5,9% (=)

Azione: 3,1% (=)

Italia Viva: 2,3% (-0,1)

+Europa: 1,4% (+0,1)

Noi Moderati: 1,0% (-0,2)

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra si attesta al 41,6%, con un calo dello 0,6%, mentre il campo largo raggiunge il 44,3%, rimanendo stabile rispetto alla precedente rilevazione.

Coalizioni 2022

Centrodestra: 41,6% (-0,6)

Centrosinistra: 29,0% (-0,1)

Movimento 5 Stelle: 13,0% (+0,2)

Terzo Polo: 6,6% (-0,5)

Altri: 9,8% (+1,0)

Coalizioni 2026

Campo largo: 44,3% (=)

Centrodestra: 41,6% (-0,6)

Futuro Nazionale: 7,1% (+0,6)

Centro: 4,3% (-0,5)

Altri: 2,7% (+0,5)

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei principali sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La rilevazione aggiornata è stata elaborata il 30 luglio 2026 sulla base dei dati raccolti dagli istituti Demopolis, EMG, Ipsos, SWG e Youtrend, considerando consistenza dei campioni, data di realizzazione e metodologia utilizzata.

Lo riporta repubblica.it.