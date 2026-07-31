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Home // Cronaca // Studenti dell’Istituto Foscolo Gabelli incontrano il Prefetto Grieco prima del congedo

FOGGIA GRIECO Studenti dell’Istituto Foscolo Gabelli incontrano il Prefetto Grieco prima del congedo

Gli alunni, a nome dell’intera comunità scolastica, hanno voluto consegnare al rappresentante del Governo una lettera di ringraziamento

Studenti dell’Istituto Foscolo Gabelli

Studenti dell’Istituto Foscolo Gabelli incontrano il Prefetto Grieco prima del congedo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Una delegazione di studenti dell’Istituto Foscolo Gabelli ha incontrato nei giorni scorsi il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, in vista del suo imminente collocamento in quiescenza.

Gli alunni, a nome dell’intera comunità scolastica, hanno voluto consegnare al rappresentante del Governo una lettera di ringraziamento per la professionalità, l’umanità e la costante vicinanza dimostrate durante gli anni di permanenza in Capitanata.

La presenza del Prefetto e delle Forze dell’Ordine alle numerose iniziative organizzate negli istituti scolastici del territorio ha rappresentato, secondo gli studenti, un importante segnale di attenzione da parte dello Stato, contribuendo a rafforzare nei giovani la cultura della legalità, il senso di responsabilità e il rispetto delle Istituzioni.

Nel corso dell’incontro gli studenti hanno ricordato i diversi momenti di confronto vissuti insieme, soffermandosi in particolare sull’inaugurazione del Presidio di Legalità dedicato a Francesca Morvillo, considerato uno dei momenti più significativi del percorso condiviso.

Il Prefetto Grieco ha espresso gratitudine per la visita ricevuta e per le parole contenute nella lettera, sottolineando il valore del rapporto costruito con il mondo della scuola.

Il rappresentante dell’Ufficio Territoriale del Governo ha evidenziato come il dialogo con le nuove generazioni rappresenti “un fattore irrinunciabile e un pilastro fondamentale per la crescita sana, democratica e consapevole di un’intera comunità e del suo territorio”.

L’incontro ha confermato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e mondo scolastico, con l’obiettivo di promuovere nei giovani una maggiore consapevolezza del ruolo della cittadinanza attiva e dei valori democratici.

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