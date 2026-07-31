Tragico incidente a Foggia, scontro moto - SUV: morto il 21enne Giacomo Paolucci (FOTO VIDEO)

FOGGIA, 31 luglio 2026 – Un drammatico incidente stradale è costato la vita nella tarda serata di giovedì a Giacomo Paolucci, 21 anni, nato a Foggia il 1° dicembre 2005. Il giovane è deceduto in seguito a un violento scontro tra la motocicletta che stava conducendo e un SUV, avvenuto nel centro cittadino.

Il sinistro si è verificato intorno alle 22.40 all’incrocio tra via Luigi Einaudi e via D’Amelio. Per cause ancora in corso di accertamento, una Yamaha di grossa cilindrata e un SUV Volvo sono entrati in collisione. L’impatto è stato particolarmente violento e il motociclista ha riportato gravissime lesioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Paolucci è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le pattuglie della Polizia Locale di Foggia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, regolare la viabilità ed effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

L’esatta sequenza dell’accaduto resta al vaglio degli investigatori. Gli agenti stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per chiarire le modalità dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.

L’inchiesta è attualmente in corso.