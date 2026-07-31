La Capitaneria di Porto accoglie la richiesta del Consorzio Molluschi Nord Gargano. Stop alle draghe idrauliche per altri due mesi per favorire il ripopolamento della Chamelea gallina

La pesca delle vongole resterà ferma per altri due mesi nel Compartimento marittimo di Manfredonia. La Capitaneria di Porto ha infatti disposto la proroga del divieto di cattura della Chamelea gallina fino al 30 settembre 2026, accogliendo la richiesta avanzata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano alla luce del perdurare della crisi della risorsa ittica.

Il provvedimento estende il periodo di fermo biologico già previsto dall’ordinanza emanata lo scorso 1° luglio, che aveva sospeso l’attività di pesca dal 2 luglio al 2 agosto. La nuova ordinanza prolunga quindi lo stop per consentire alla specie di completare il ciclo riproduttivo e favorire il recupero dello stock presente nel Compartimento marittimo di Manfredonia.

Alla base della decisione c’è la richiesta formalizzata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano, organismo cui il Ministero ha affidato la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell’area, che il 29 luglio ha chiesto ufficialmente alla Capitaneria di estendere il fermo fino alla fine di settembre. La domanda è stata accompagnata dal parere favorevole del referente scientifico del Consorzio, il biologo Pasquale Ricci, che ha ritenuto necessario prolungare la sospensione dell’attività di pesca per consentire un più efficace recupero della popolazione di vongole.

La Capitaneria ha condiviso tale valutazione, sottolineando come la misura possa incidere positivamente sia sul processo riproduttivo sia sulla sopravvivenza della specie nel tratto di mare di competenza del Compartimento di Manfredonia. Per questo motivo il comandante, capitano di fregata Marco Pepe, ha firmato l’ordinanza che proroga il divieto, lasciando inalterate tutte le altre disposizioni già contenute nel precedente provvedimento.

Il fermo riguarda la pesca della Chamelea gallina, una delle principali risorse economiche per il comparto delle draghe idrauliche dell’Adriatico. Negli ultimi anni il settore ha dovuto fare i conti con una progressiva diminuzione della disponibilità della risorsa, determinata da fattori ambientali, cambiamenti climatici, variazioni delle condizioni del mare e pressione esercitata sulle popolazioni naturali.

Il sistema di gestione affidato ai Consorzi dei molluschi bivalvi nasce proprio con l’obiettivo di conciliare la sostenibilità biologica con la continuità dell’attività economica. I Consorzi, infatti, hanno il compito di monitorare costantemente lo stato della risorsa, elaborare dati scientifici e proporre eventuali misure restrittive quando le condizioni lo rendono necessario. La proroga del fermo biologico rappresenta uno degli strumenti previsti per favorire il ripopolamento naturale e garantire, nel medio periodo, una pesca sostenibile.

Per gli operatori del settore si tratta di un ulteriore sacrificio dopo il mese di stop già programmato, ma la decisione punta a evitare conseguenze ancora più pesanti negli anni futuri. La tutela della risorsa viene infatti considerata indispensabile per assicurare la continuità produttiva dell’intero comparto e preservare una delle attività storiche della marineria del Gargano.

Con la nuova ordinanza, dunque, le unità autorizzate alla pesca delle vongole dovranno restare ferme fino al 30 settembre 2026. Solo al termine del periodo di sospensione, salvo ulteriori provvedimenti, l’attività potrà riprendere secondo le modalità previste dal Piano nazionale di gestione della pesca con draghe idrauliche e rastrelli da natante