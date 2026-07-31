Prenderanno il via dal 1° agosto le operazioni di bonifica bellica sistematica subacquea lungo il litorale di Zapponeta, attività indispensabili per consentire l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della costa e di mitigazione del fenomeno dell’erosione marina. La Capitaneria di Porto di Manfredonia ha emanato un’ordinanza che disciplina le attività e introduce una serie di divieti nell’area interessata, validi fino al 31 agosto 2026.

L’intervento rappresenta una fase preliminare obbligatoria prima dell’apertura del cantiere vero e proprio. La bonifica bellica è finalizzata alla ricerca, localizzazione ed eventuale rimozione di ordigni esplosivi residuati bellici presenti sui fondali marini, così da garantire la sicurezza degli operatori e delle successive opere di difesa della costa.

L’attività sarà eseguita dalla società specializzata MIAR SUB S.r.l., iscritta all’albo delle imprese autorizzate dal Ministero della Difesa per la bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici in ambiente subacqueo. Le operazioni saranno effettuate esclusivamente da personale tecnico specializzato BCM, con il supporto dell’unità navale “Adriano J.”, impiegata per il trasporto delle attrezzature e del personale e per le attività di ricerca strumentale.

L’area interessata è stata delimitata con precise coordinate geografiche individuate nel tratto di mare antistante il territorio comunale di Zapponeta. Per ragioni di sicurezza la Capitaneria ha disposto un’interdizione di circa cinquanta metri attorno allo specchio acqueo interessato dai lavori.

Nel periodo delle operazioni sarà vietata qualsiasi attività che possa interferire con la bonifica. In particolare non sarà consentito navigare, ancorare o sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle da diporto. Stop anche alla balneazione, alle immersioni con qualunque tecnica, alla pesca di qualsiasi natura e a ogni altra attività marittima sia in superficie sia sott’acqua.

Le limitazioni sono state adottate per evitare rischi durante una lavorazione particolarmente delicata. La presenza di eventuali residuati bellici impone infatti protocolli di sicurezza molto rigorosi, sia per gli operatori impegnati nelle verifiche sia per tutti coloro che frequentano abitualmente il mare.

L’ordinanza stabilisce inoltre che tutte le imbarcazioni in transito nelle vicinanze dovranno mantenere la massima prudenza, attenersi alle eventuali segnalazioni acustiche e visive provenienti dal personale operativo e procedere a velocità ridotta, limitando il moto ondoso. Restano esclusi dai divieti soltanto i mezzi della società incaricata, quelli della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia impegnate nelle attività istituzionali o direttamente collegate ai lavori.

Tra gli obblighi imposti alla ditta esecutrice figurano l’istituzione di un servizio di vigilanza con mezzi nautici dedicati, la verifica costante delle condizioni meteomarine, la comunicazione dell’inizio e della conclusione delle attività e l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare danni all’ambiente marino, intorbidimento delle acque o dispersione di materiali. L’impresa dovrà inoltre informare tempestivamente l’Autorità marittima di qualsiasi situazione anomala che possa incidere sulla sicurezza delle operazioni.

La Capitaneria di Porto si è riservata la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’efficacia del provvedimento qualora dovessero verificarsi circostanze tali da compromettere la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare o la prevenzione dell’inquinamento marino.

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di contrasto all’erosione costiera che interessa il litorale di Zapponeta, uno dei tratti della costa foggiana maggiormente esposti all’arretramento della linea di battigia. Prima dell’avvio delle opere di difesa è però indispensabile certificare che i fondali siano completamente liberi da eventuali ordigni risalenti ai conflitti del secolo scorso, una procedura ormai prevista per tutti gli interventi infrastrutturali di particolare rilevanza in ambito marittimo.