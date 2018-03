Agguato in via Marx a Lucera, grave 26enne

Di:

Lucera – RICOVERATO in gravissime condizioni ai Riuniti di Foggia il 26enne, vittima di un agguato avvenuto ieri sera a Lucera, davanti al circolo privato“Atlantic City”, in via Marx, zona ospedale. Il circolo è gestito dallo stesso Pignatelli con il fratello.. Complessivamente 5 i bossoli recuperati: 4 calibro 7,65 trovati davanti all’Atlantic City, ed uno calibro 6.35 trovato nel bagno del circolo privato, nascosto nel water. Sarebbero invece due i colpi andati a segno con Pignatelli ferito ad una gamba e alla schiena. Dopo un primo ricovero al “Lastaria”, il 26enne è stato trasportato al “Riuniti” di Foggia dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.Conducono le indagini gli agenti della squadra Mobile di Foggia che finora hanno ascoltato una decina di persone ed effettuato sette stub.Alla base dell’agguato un acceso litigio tra Pignatelli ed una persona arrivata sul posto in sella ad un ciclomotore, che in seguito avrebbe sparato i colpi di arma da fuoco contro l’uomo. Nel passato di Pignatelli un tentato omicidio del lucerino Francesco Cenicola, lo scorso 17 maggio 2005.Redazione Stato