Manfredonia. Parte ufficialmente la stagione agostinica

Di:

Manfredonia, 31 agosto 2017. Il Manfredonia Calcio a 5 comincia la sua stagione agonistica agli ordini di Mister Miki Grassi: il gruppo si è riunito il 28 Agosto presso il Pala Scaloria di Manfredonia e nei giorni prossimi inizieranno anche gli allenamenti dell’ Under 19, sotto l’occhio attento di Giuseppe Diomede Resp. della preparazione atletica.

Sarà un anno pieno di novità a livello societario, squadra e regolamentare.

Il sodalizio si è rafforzato con l’ingresso di Lino Troiano all’interno del Consiglio Direttivo, noto agli addetti ai lavori avendo da sempre gravitato nel mondo del calcio e, ancor prima, nel futsal: l’arrivo del DS Mendola ha consegnato ancora maggior entusiasmo ad un gruppo ben solido che la scorsa stagione ha potuto, purtroppo, gioire soltanto alla fine del campionato.

Oltre al Presid. Sante Leone è stato confermato tutto lo staff dirigenziale composto da Marco Meschini, resp. Scuola calcio e II^ squadra, Franco Palumbo e Michelangelo de Fabritiis quali dirig. accompagnatori I e II squadra, Amilcare Colucci Dirig. Scuola Calcio, Donato Fortunato consigliere nel Direttivo e Resp. Logistica, Matteo Pacilli segretario, Salvatore Gentile Vice presidente: new entry Giuseppe Giacobbe quale dirig. Under 15.

La società ha lavorato durante tutta l’estate per formare la squadra Under 19 e quella della categ. Giovanissimi, con selezioni che si sono svolte al Pala Scaloria, unitamente a giornate formative per la Scuola Calcio a 5.

La squadra presenta molti volti nuovi ma anche diverse certezze: l’esperienza di Jose Abraham unita alla “sostanza” del goleador Manel Perez dovranno trainare i giovani Evandro Barros, Angiulli, Rodrigo Sperendio e Boutabouzi in un campionato complicato come quello che attende la squadra sipontina. Ai locali La torre, Laccetti e Gesualdi l’onere di far comprendere l’importanza di questa maglia e il rispetto per una città intera, che vive anche di futsal e che vuole, finalmente, togliersi quelle soddisfazioni che negli anni precedenti sono mancate: promozione per gli Under 21 Colucci e Gentile che si aggregheranno da subito con la prima squadra.

Rivoluzione nella formula della Coppa Italia che vedrà la squadra biancoceleste partecipare ad un triangolare con Chaminade e Cus Molise, entrambe squadre di Campobasso con la prima gara casalinga il 30/09 proprio a Manfredonia contro lo Chaminade: nell’intermezzo diverse amichevoli anche con squadre di serie A e A2, al fine di testare la preparazione atletica dei nostri ragazzi.

La stagione è appena cominciata, negli occhi di tutti c’è la voglia di ben figurare nel campionato nazionale di serie B e dare lustro alla società che quest’anno, come non mai, ha profuso tutte le energie per gettare le basi di una stagione importante: il motto sarà #essercisignificacrederci, una sorta di richiamo al pubblico sipontino affinchè il Pala Scaloria diventi un fortino inespugnabile durante tutta la stagione agonistica.

La società e la squadra ci credono, quest’anno come non mai!!

Ufficio Stampa