Arif, Perrini: “Prorogare contratti agli stagionali”

“Se i 300 lavoratori stagionali dell’Arif terminassero il loro contratto, come previsto, il 15 settembre prossimo, la Regione Puglia avrebbe messo a segno un doppio danno in un colpo solo: il primo a carico del nostro territorio, il secondo ai lavoratori. I dipendenti a tempo sono durante la stagione estiva non solo un supporto prezioso per l’Agenzia che si occupa anche della tutela del patrimoni boschivi e quindi nella prevenzione degli incendi che d’estate con le alte temperature possono verificarsi più facilmente che in altre stagioni.

Il 15 settembre in Puglia è ancora estate!

Ma la proroga è necessaria anche per far in modo che i lavoratori possano raggiungere le 151 giornate di lavoro per godere di tutte le garanzie che gli istituti previdenziali mettono a disposizione dei lavoratori, allo stato i dipendenti, fino a scadenza di contratto, avranno, invece, accumulato solo 100 giornate lavorative avendo iniziato il 5 giugno”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale di Direzione Italia/Noi con l’Italia, Renato Perrini.