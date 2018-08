BVTECH spa,19 mln euro concessi dalla Regione Puglia

Di:

Bari. La Giunta regionale approva e finanzia il progetto definitivo inviato da BVTECH spa,dopo la verifica di ammissibilità positiva fatta da Puglia Sviluppo spa.

L’investimento complessivo della proposta industriale è 31.297.261,00 euro,la somma a carico della Regione pari a 19.275.000,00 euro. Da realizzare a Grottaglie e Galatina,cinquantadue le nuove unità lavorative.

Il programma da realizzare si chiama “Suite prodotti cyber security e Soc” e mira a sviluppare soluzioni tecnologiche al fine “… di fornire migliore garanzia per la protezione delle reti e delle informazioni delle piccole e medie imprese nazionali rispetto alle tecnologie presenti all’estero”.

La creazione di una struttura dedicata consentirà di rafforzare la presenza del Gruppo BVTECH spa, e dell’impresa aderente Mediasoft srl, in Puglia e nelle altre regioni del Sud Italia.

In territorio pugliese nascerà l’unico Hub europeo in grado di supportare le aziende manifatturiere nell’ambito dell’iniziativa ratificata dall’Unione europea, che ha come capofila Confindustria Bari-Bat e quale partner Politecnico di Bari e il Distretto meccatronico.

La sede legale di BVTECH è in quel di Milano,le operative a Bologna,Genova,Lamezia Terme,Grottaglie,Taranto,Roma. Duecento quattordici dipendenti,fatturato di 29.970.128,00 euro,totale a bilancio 52.194.600,00.

Capitale sociale 3 milioni di euro, posseduto dai signori : Raffaele Boccardo presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato 89,434% ,Silvia Monadi 9,5% e Bartolomeo Valcalda 1%.

Un Gruppo che si occupa di progettazione e realizzazione di sistemi informativi e business intelligence,ingegneria integrata.

Opera nei comparti Difesa e sicurezza dello Stato,finanza e mass media. Tra i suoi committenti ci sono le multinazionali dello Stato italiano Eni spa e Leonardo Finmeccanica.

BVTECH spa è dentro il capitale di Progesi spa, Consorzio BVTECH-Tbridge spa,M&P Risck agency,Infotronic tech.

Mediasoft srl ha sede legale a Galatina provincia di Lecce,capitale sociale 20 mila euro posseduto da Santo Sabato Stefano 51%,Santo Sabato Andrea 29%,Serbenga Rocco 20%. Si occupa di produzione,ideazione di sistemi applicativi e gestionali nel settore industriale e automotive di qualsiasi tipologia sia in campo civile sia militare. Cinque i dipendenti,il fatturato nella misura di 412.249,00 euro, totale a bilancio 1.285.594,detiene il 5% di MyWorld srl.

BVTECH spa nasce nel 2005 da un’idea dell’ingegnere genovese Raffaele Boccardo. Very important person,ricopre la carica di consigliere di amministrazione del Centro Studi americani di Roma il cui presidente è Gianni De Gennaro( ex capo della Polizia,dal 2013 presidente di Finmeccanica riconfermato nel 2015 dal Governo Renzi),presidente onorario Giuliano Amato.

Con le sue società l’ingegner Boccardo si è aggiudicato diversi appalti indetti dalla Regione Lombardia guidata dal leghista Roberto Maroni,ultimamente subfornitore di Smart Matic azienda olandese che ha gestito la votazione del referendum regionale sull’autonomia della Lombardia(22.10.2017): gara di 23 milioni di euro per consentire ai lombardi di usare per la prima volta il voto elettronico.

In data 13 gennaio 2017 Boccardo è stato nominato,su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri,Grande Ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana.

A cura di Nino Sangerardi,

Bari 31 agosto 2018