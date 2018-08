“Energas e bonifica ex Enichem: è ora di farsi sentire”

Di:

Martedì 4 e 5 settembre prossimi sono previsti due incontri importantissimi per la nostra comunità. Il primo riguarda il grave rischio d’insediamento dell’impianto industriale Energas, nel nostro territorio; il secondo, si riferisce alla bonifica del sito ex EniChem, di cui i nostri amministratori si sono assai poco interessati in tutti questi anni.

L’incontro del 4 settembre prossimo, in programma presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è fondamentale circa il paventato insediamento del maxideposito costiero di GPL, con annesso oleodotto di collegamento al porto industriale di Manfredonia e raccordo ferroviario.

L’Amministrazione comunale dice di “voler esprimere la sua ferma e motivata opposizione al progetto”. Ci fa piacere che, dopo aver assecondato, anzi blandito, le mire di Energas ora finalmente si siano ravveduti, sotto la spinta della lotta popolare, la raccolta di oltre settemila firme, l’inequivocabile referendum, con un risultato vicino al 100% contro l’impianto, e la protesta portata a Roma, il 13 aprile dello scorso anno, da Manfredonia Nuova, Movimento Est, Manfredonia in Movimento ed altri volenterosi nostri concittadini,

Adesso occorre mettere tutte le forze in campo, chiedendo la partecipazione alla riunione, a fianco dei rappresentanti del Comune, di tutte quelle organizzazioni di cittadini che hanno lottato in questi tre anni per svegliare la popolazione. Esse sono: Manfredonia Nuova, Movimento Est, il Caons, la Lipu, Manfredonia in Movimento, i Cinque Stelle ed altri volenterosi. Queste organizzazioni, come fatto per l’Ilva di Taranto, debbono poter partecipare al tavolo della Conferenza di Servizio, insieme con il sindaco Riccardi, l’assessore Innocenza Starace e il dirigente Antonello Antonicelli. Noi saremo solidali con i nostri rappresentanti che andranno agli incontri. Ma la sensibilità democratica impone che l’Amministrazione Comunale, per dare più forza alle nostre richieste, metta a disposizione della popolazione almeno un pullman per consentire ad una rappresentanza di nostri concittadini di portarsi a Roma e far sentire ai nostri governanti tutto il dissenso della città. Quindi, mentre diamo fiducia, nello stesso tempo diciamo di stare attenti a non tradire la volontà popolare. Perché, in tal caso, noi e con noi la popolazione saremo inflessibili.

Chiediamo, inoltre, ai rappresentanti politici ed istituzionali di tutti i partiti, di sollecitare l’intervento del Presidente della Regione Michele Emiliano e dei rappresentanti regionali e nazionali, a cominciare dai due parlamentari, on. Antonio Tasso e on. Francesca Troiano, eletti nel nostro collegio elettorale anche con l’apporto di Manfredonia Nuova e Movimento Est. Né possiamo dimenticare che l’on. Luigi di Maio, attuale Vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, in una manifestazione nella nostra città, a sostegno della lotta contro Energas, ha promesso che, nel caso di concessione per impiantare nel nostro territorio il deposito GPL più grande d’Europa, si sarebbe steso a terra per farsi passare sopra dalle ruspe. Pensiamo sia giunta l’ora di ricordarglielo.

Anche all’incontro del 5 prossimo noi vogliamo essere presenti, perché la popolazione non è interessata a chiedere un risarcimento per rimpolpare le casse del Comune, ma vuole interventi massicci e definitivi di bonifica del sito ex EniChem, per ripristinare la salubrità del nostro territorio. La salute viene prima, molto prima, dei conti.

Associazione Culturale e Politica MOVIMENTO EST

MANFREDONIA NUOVA