Foggia. Tentano furto in via Rosati: Polizia li mette in fuga

Foggia. Nella nottata odierna, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Questura di Foggia sezione Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, nello svolgimento dell’attività di controllo del territorio, hanno sventato l’azione delittuosa posta in essere da alcuni ladri all’interno di un magazzino in via Rosati, mettendo in fuga i malviventi.

Quest’ultimi, secondo le prime ricostruzioni operate, si sarebbero introdotti nottetempo all’interno del magazzino dopo aver divelto la serranda. L’azione criminosa tuttavia è stata interrotta dagli agenti accorsi sul posto grazie alla preziosa collaborazione di un cittadino che ha allertato le forze dell’ordine.

Ai malviventi non è restato che scappare a bordo di una autovettura di colore scuro, lasciando gran parte della merce ancora all’interno del magazzino.