Fugge con bimbo della ex e investe donna

(ANSA) – NAPOLI, 31 AGO – Litiga con la sua ex compagna, porta via il loro bimbo di 14 mesi e nella fuga investe una donna di 40anni che ora è in pericolo di vita. E’ accaduto la scorsa notte a Napoli. L’uomo è al momento ricercato. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, verso le ore 23 la donna è stata investita lungo corso Garibaldi. Poco prima, è stato accertato, c’era stata una lite tra un uomo e la sua ex compagna, che lo aveva già in passato denunciato per maltrattamenti: lui scappa portando con sé il bimbo di 14 mesi e durante la fuga investe la 40enne. Non si ferma, non presta soccorso. Lascia il bimbo a casa dei suoi genitori ed ora è ancora ricercato.

Intanto sono gravi le condizioni della donna investita: è ricoverata all’ospedale Cardarelli ed è in prognosi riservata.