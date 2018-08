Di:

Manfredonia, 31 agosto 2018. ”Buongiorno StatoQuotidiano, con questo articolo voglio mettere a conoscenza la cittadinanza di un annoso problema che si verifica a Manfredonia relativo al parcheggio delle automobili. Problema che dovrebbe spingere le autorità preposte a maggiori e continui controlli.

Giorni fa ho ricevuto una multa perché ho parcheggiato la macchina sulle strisce pedonali; secondo me si poteva evitare poiché la mia macchina, come da foto sotto riportata, occupava solo parzialmente le strisce. Il problema però non è questo: io ho sbagliato e ho regolarmente pagato la multa. Ora mi direte, qual è il problema? Quanti automobilisti non trovano parcheggio perché i posti sono occupati da sedie, stendipanni, piante e ultimamente dai mastelli della differenziata? Le foto che ho raccolto documentano dettagliatamente la ragione del mio sfogo.

Non è giusto che gli automobilisti debbano litigare per far spostare la sedia con la paura di trovare la macchina sfregiata. Che figura fa la nostra città con i pochi turisti che vengono? È impossibile che i vigili non osservino questo fenomeno quando girano per la città. Voglio ricordare che vengono pagati con le nostre tasse per mantenere il paese in ordine. Oggi voglio chiedervi: come mai dei signori possono occupare del suolo pubblico senza incorrere in nessuna sanzione e noi autisti dobbiamo fare miracoli per trovare un parcheggio? Come noi paghiamo la tassa sulla macchina, così anche loro devono pagare la tassa sull’occupazione di suolo pubblico.

Noi non possiamo metterci le macchine in tasca, le dobbiamo parcheggiare senza il pericolo di una multa consecutiva ai loro inadempimenti. Non possiamo litigare per far spostare sedie o stendini; questo è il lavoro dei vigili urbani. In caso di così ampia inadempienza, bisognerebbe affidare questo compito ad altre forze dell’ordine. Urge aprire gli occhi e punire chi deve essere punito.

Allego alcune foto da me scattate che evidenziano la problematica”.

(Cittadino, Manfredonia 31 agosto 2018)

fotogallery