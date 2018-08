Manfredonia. Lettori “Decine di furti nelle auto in zona Giostre” (FOTO)

Di:

Manfredonia, 30 agosto 2018. “Questa sera (ieri per chi legge,ndr) decine di auto sono state prese di mira da ignoti. La strada è quella adiacente al ponte di via Florio, in zona Luna Park! Decine le segnalazioni ma le forze dell’ordine non si sono fatte vive.

Chiedo alla redazione di StatoQuotidiano di pubblicare questa segnalazione per invitare i cittadini a fare attenzione. Allego alcune foto della mia macchina. Oltre a derubare un impianto stereo e quanto altro, questi malviventi hanno avuto anche il pensiero di piegarmi una portella PER derubarmi la batteria, strappando i fili dell’elettricità. Confido in questa pagina per evitare questi eventi che di sicuro non regalano un bella immagine a Manfredonia nel giorno dei festeggiamenti per la Madonna!”.

