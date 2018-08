Manfredonia. Successo per “Lyric&Movie in Danza” (foto)

Di:

Manfredonia. Il cinema è un po’ la sintesi perfetta di tutte le arti e le sue colonne sonore sono frammenti di vita di ogni persona, che cristallizzano e fanno viaggiare nel tempo ricordi ed emozioni. “Lyric&Movie in Danza”, l’inedito spettacolo promosso dall’Agenzia del Turismo e patrocinato dal Comune – andato in scena a Manfredonia il 30 agosto (nel Chiostro di Palazzo San Domenico) nell’ambito degli eventi della 182^ Festa patronale in onore di Maria Santissima di Siponto –, è un omaggio ai grandi capolavori musicali della storia del cinema (rivisitati poeticamente in chiave lirica) abbinato alla valorizzazione di talenti artistici locali.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Giovanni Tricarico e si è posso tra opera, danza e cinema con Roberta di Laura (Ballerina professionista internazionale), Maria Pia Guerra (Soprano), Vincenzo de Michele (Attore – Cantante – Ballerino), Rosangela Trigiani (Piano), Gino Mangano (Chitarra), Elia Caputo (Violino) e la Lino’s Family (Coro).

Ad impreziosire la serata, l’esibizione e la partecipazione straordinaria del Soprano Chiara Taigi, doppiamente legata al contesto della Festa Patronale della Madonna di Siponto per aver interpretato “Suor Angelica” (cantata il giorno 15 Agosto 2018 in occasione dell’Assunzione di Maria in Cielo) e per “Il Canto è Preghiera”, il suo personale progetto (portato avanti da oltre 25 anni) ispirato dal Cardinal Martini.

Importante anche la presenza della pugliese Roberta di Laura (robertadilaura.weebly.com) ballerina professionista, insegnante e coreografa, Membro del Consiglio Internazionale della Danza di Parigi (UNESCO), Ambasciatrice della “Universum Academy Switzerland” di Lugano, diplomata in danza classica, moderna e contemporanea presso la Libera Università di Danza e Teatro di Mantova dopo superamento dell’esame dell’ottavo ed ultimo grado per la danza classica con riconoscimento da parte dell’Ajkun Ballet Theatre di New York, laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo presso l’Università Sapienza di Roma, continua gli studi con il corso di laurea magistrale in “Teatro, Cinema, Danza e Arti Digitali” presso la stessa Università, ha seguito stages di perfezionamento con maestri di fama internazionale, primi ballerini ed ètoiles provenienti dalle maggiori Accademie del panorama della danza.

A tessere la tela narrativa di “Lyric&Movie in Danza” il sipontino Vincenzo De Michele, artista eclettico che diversifica la sua attività tra il cinema d’autore, la televisione, il teatro e il canto. Tra i suoi lavori più importanti c’è il ruolo di protagonista del film “Tre tocchi” in concorso al Festival del cinema di Roma 2015 diretto da Marco Risi, regista con cui girerà ancora “Cha Cha Cha” e la serie Tv di 6 puntate “L’Aquila grandi speranze” sul terremoto dell’Aquila appunto, che andrà in onda su Rai Uno il prossimo autunno.

De Michele fa parte del cast internazionale di “Trust” serie tv prodotta dalla Fox americana, per Sky Atlantic sul rapimento di Paul Getty, diretta da Danny Boyle regista premio Oscar per “The millioneire”.

Sempre in autunno uscirà nelle sale cinematografiche “Non sono un assassino” diretto da Andrea Zaccariello di cui Vincenzo é uno dei protagonisti insieme a Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Alessio Boni e tanti altri. Attualmente é impegnato nelle riprese della serie tv di grande successo “Rosy Abate 2” con un ruolo da coprotagonista al fianco di Giulia Michelini, regia di Giacomo Martelli prodotta da Tao Due per Canale 5.

