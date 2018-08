Migliori stabilimenti balneari del 2018: i nomi per la Provincia di Foggia

Di:

Roma. La Provincia di Foggia c’è nella graduatoria del concorso ‘Best Beach’, competizione nazionale tra gli stabilimenti balneari organizzata da Mondo Balneare. Circa 100mila gli utenti che hanno espresso la propria preferenza.

Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Bari) che ha ottenuto 2.123 voti, per il Lido Blu Marine di Rodi Garganico (Foggia). 1239 le preferenze. Come riporta Foggiatoday , secondo posto, dopo lo stabilimento(Bari) che ha ottenuto 2.123 voti, per il(Foggia). 1239 le preferenze.

Per il“Best Beach” presenti anche la Roca Solarium Beach di Manfredonia e il Velo Velo Playa di Vieste.

La cerimonia di premiazione del concorso Best Beach si terrà giovedì 11 ottobre alle ore 16 nell’ambito di Sun Beach&Outdoorstyle, 36^ edizione del salone internazionale di riferimento per il mondo balneare, l’outdoor e il camping, a cura di Italian Exhibitiong Group e in contemporanea con TTG Travel Experience e SIA Hospitality Design alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre.

Redazione StatoQuotidiano.it