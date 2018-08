Tutto pronto per la Vieste Night Run

Di:

Fervono i preparativi per la Vieste Night Run, corsa non competitiva in programma sabato 8 settembre nella città di Cristalda e Pizzomunno. A poco più di una settimana dall’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione viestana, l’entusiasmo cresce sempre di più.

La Vieste Night Run, che sarà percorribile sulla duplice distanza di 5 e 10 km, promette di essere un autentico spettacolo, con musica, divertimento e coinvolgimento di artisti. Niente ordine d’arrivo, ognuno potrà vivere la corsa a modo suo, in modalità “walking”, in compagnia di amici e parenti. Col sorriso sulle labbra e voglia di trascorrere una serata diversa.

Aperta a bambini e diversamente abili, la manifestazione vuole lanciare un messaggio forte e chiaro in termini di inclusione e puro sport. “L’evento – spiega l’assessore alla Socialità Graziamaria Starace – si pone in coerenza con la nostra idea di sport partecipato e aggregante. Niente barriere, solo tanta voglia di essere una comunità unica, coesa, all’insegna della positività e della fiducia. Non a caso abbiamo fortemente voluto che all’evento partecipassero atleti e persone diversamente abili. Per noi praticare sport vuol dire esattamente questo: tutti assieme, tendendosi la mano, verso un obiettivo comune”.

La Vieste Night Run avrà inizio alle 21 da Marina piccola e si dipanerà su un percorso che unisce le location più belle e suggestive della splendida città garganica. Tante le associazioni che hanno manifestato interesse all’evento, promettendo di partecipare in gruppo. Tra queste l’Agesci (gruppo scout Vieste 1) e l’associazione Angeli H, con il centro diurno. Ma la “corsa sotto le stelle” è pronta ad abbracciare ulteriori realtà del territorio. “Vogliamo che l’evento – conclude l’assessore al Turismo Rossella Falcone – sia volàno di promozione della nostra città. La Night Run sarà il manifesto di una Vieste più bella e accogliente che mai. Con tantissimi bambini, adulti, corridori. Gente pronta a sposare il nostro messaggio”.

Molti sono i partecipanti provenienti da fuori Vieste, che hanno già formalizzato la propria iscrizione, prenotando anche la loro presenza nelle strutture ricettive della città. Da qualche giorno peraltro, oltre al canale del sito www.viestenightrun.it, è possibile iscriversi anche direttamente a Vieste, presso lo Snai Caffè di corso Lorenzo Fazzini.