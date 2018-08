Vieste. Coltivazione domestica di marijuana: arrestato incensurato

Di:

Vieste, 31 agosto 2018. I Carabinieri della Tenenza di Vieste, del Comando Compagnia di Manfredonia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione a fine di spaccio un giovane incensurato del posto, il 37enne G.D..

Nel corso di operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione nel terreno agricolo in uso all’uomo rinvenendo, nascoste tra la vegetazione, tre piante di marijuana dell’altezza di oltre un metro, immediatamente poste sotto sequestro. I militari, a questo punto, hanno allora deciso di approfondire il controllo, perquisendo anche l’abitazione di G. D. e le sue pertinenze. Occultata all’interno di tre barattoli è stata così rinvenuta altro stupefacente dello stesso tipo, già essiccato, per un peso complessivo di circa 150 grammi. Sono poi stati trovati un bilancino di precisione, alcune dosi già confezionate singolarmente e tutto il materiale necessario per il confezionamento.

Sempre ben nascosti, sono infine stati rinvenuti 4.000 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute essere provento della pregressa attività di spaccio.

Sostanza stupefacente, bilancino, materiale utile al confezionamento e denaro sono quindi stati sequestrati e G.D. dichiarato in arresto. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione StatoQuotidiano.it