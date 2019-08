De Vito: “Piazze e strade al buio non sono sicure. L’Amministrazione agisca”

Di:

Foggia, 31 agosto 2019 – Consigliere Francesco De Vito: “Piazze e strade al buio sono meno sicure, quindi meno vivibili: è tempo che l’Amministrazione comunale affronti e risolva questo problema. Proprio per sollecitare l’intervento ho presentato un’interrogazione al sindaco. Praticamente ogni giorno ricevo segnalazioni dai cittadini che debbono fare i conti con questo grave disservizio: a piazza Aldo Moro e piazza Malvadi, dove i giardini pubblici sono scarsamente illuminati; su tratti consistenti di viale Ofanto, compreso il parchetto di via don Luigi Sturzo); su tratturo Castiglione, via Bari, viale Giuseppe Di Vittorio, compresa piazza Puglia. E non credo che questo elenco sia esaustivo. Ritardi ed errori commessi nei 5 anni precedenti fanno parte del passato; ora i cittadini hanno diritto ad ottenere strade, piazze, giardini pienamente percorribili e fruibili, migliore funzionalità, ripristino di tutti i punti luce non funzionanti, riduzione dei consumi energetici e incremento della sostenibilità ambientale.”

Comunicato Stampa PARTITO DEMOCRATICO