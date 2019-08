Festa Patronale Maria SS. di Siponto, gli eventi di sabato 31 agosto

Di:

183^ FESTA PATRONALE IN ONORE DI MARIA SS. DI SIPONTO

Sabato 31 agosto 2019

Messe, alle ore 7,00; 8,00; 9,30 e 11,00.

Ore 18,00:PROCESSIONE DELL’ICONA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO che percorrerà il seguente itinerario:

Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese, via Palatella, via Antiche Mura, via Magazzini, (Ospedale civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via S. Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII, Cattedrale.

********************************************

Ore 07,00 ~ Sparo di Mortaretti.

Ore 10,30 ~ Piazza del Popolo ~ Matinèe con la Big band dell’ Associazione Culturale Musicale “Sistemus Big Ban”d diretta da Salvatore Coppolecchia, composto da 20 giovani musicisti di Manfredonia.

Ore 17,30 ~ Tradizionale colpo di mortaretto “u’ calcasse”per l’inizio della processione dell’icona della Beata Vergine Maria SS. di Siponto.

Ore 18,30 ~ Sparo di mortaretti all’uscita della Sacra Icona della Madonna di Sipontodalla Cattedrale; a seguire colpi di mortaretto, che accompagnano la processione, ad intervalli regolari.

Ore 22,30 ~ Piazza Papa Giovanni XXIII ~ Concerto di Silvia Mezzanotte.

Ore 23.30 ~ Piazzetta Mercato ~ Dj set Teo Valentini.

Ore 01,00 ~ Piattaforma a Mare da Spiaggia Castello ~ Spettacolo di fuochi pirotecnici terra-mare-cielo, a cura della Ditta “Pirotecnica San Pio” di San Severo.