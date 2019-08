Foggia, Felleca: “Si punta a 5.000 abbonati”

Di:

Il presidente rossonero Roberto Felleca ha parlato questa mattina sottolineando l’importanza del progetto del settore giovanile che sarà presentato lunedì 2 settembre alle 19.15 presso la città del cinema a Foggia. “Volevo sottolineare l’aspetto importante del settore giovanile. Lunedì ci sarà l’appuntamento allo 19.15 con la presentazione. Quello che stiamo provando a mettere in piedi è qualcosa di importante e lo presenteremo a tutti, dalla scuola calcio alla juniores. È un progetto importante per i nostri giovani locali. Per quanto riguarda gli abbonamenti siamo molto felici, siamo arrivati intorno ai 2.600 penso che arriveremo ai 3.000 abbonamenti con le due curve. Siamo già soddisfatti di questo dato ma lanciamo la sfida dei 5.000 abbonati sarebbe un lusso avere tutti questi abbonamenti perché batteremo chiunque”.

Tiziana Cuttano (ilfoggia.com)



