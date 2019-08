Manfredonia. Grande successo per la collettiva Diomedes

Di:

“Venti artisti provenienti da ogni parte d’Italia che la loro grande passione ha fatto incontrare ed unire nelle rispettive diversità in un unico abbraccio, fatto solo di sentimento puro, nei confronti della nostra terra”. Esprime soddisfazione il presidente dell’APS Diomedes, Vittorio D’Ambrosio, per la collettiva giunta alla sua X edizione in allestimento fino a domenica 1 settembre nel suggestivo chiostro di palazzo San Domenico, sede municipale di Manfredonia. Una soddisfazione ben motivata dato l’elevato numero di visitatori che ogni giorno, dalle 19 alle 24, visita la mostra. Tantissimi, infatti, sono gli apprezzamenti ai quadri in esposizione che piovono con sonore esclamazioni di stima e con commenti entusiastici sul guest book.

“Il lavoro del pittore non finisce col suo quadro: finisce negli occhi di chi lo guarda. È questa una frase del pittore Alberto Sughi che mi ha colpito e che ben racchiude la potenza artistica di ogni tela in esposizione nel chiostro che incanta e stupisce i visitatori”, sottolinea la presidente della mostra, la giornalista di Manfredonia Maria Teresa Valente.

Un grande successo di pubblico ed anche di critica per le opere che in gran parte ritraggono gli scorci più caratteristici ed affascinanti di Manfredonia, come il faro, protagonista assoluto, le barche ed il castello. “Numerosi sono coloro che ci chiedono le quotazioni delle tele, interessati a non lasciarsi scappare l’opportunità di fare proprie vere e proprie opere d’arte che riproducono i luoghi a noi più cari”, aggiunge Antonio Conoscitore, vicepresidente dell’APS Diomedes e curatore della mostra che si è preoccupato, con grande bravura, di rendere l’allestimento interessante ed accattivante per le centinaia di visitatori.

Il tema libero di quest’anno ha dato modo ai venti artisti di dare sfogo al proprio estro creativo, riuscendo così a celebrare in maniera davvero unica e speciale il traguardo dei 10 anni della collettiva. I protagonisti della mostra: Francesco Mangialardi, calabrese, e Michele Loconsole, pugliese; la pittrice di San Giovanni Rotondo Graziapia Cocomazzi; gli artisti Antonio ed Ercole Fortebraccio di Vibo Valentia, Nicola De Benedictis di origine barese, Alberto Silvestris di Gioia del Colle e la tarantina Carmen Manco; il foggiano Costantino Gatti ed Antonio Altieri di Santa Maria Capua Vetere; il foggiano Lorenzo Colecchia e Michela Cassa di Manfredonia; Antonio Civitarese di Canosa Sannita (CH); Bruno Ceselin di Divignano (NO); Gianni Maglio di Mercogliano (AV); Carmine A. Mazziale di Campobasso; Marco Pace di Teramo; Maria Giovanna Pisilli di Amendolara (CS); Giuseppe Pelosi di Avellino.

Ma la collettiva Diomedes non è solo arte. Durante l’esposizione i volontari dell’APS promuovono l’acquisto di biglietti della lotteria per finanziare il pagamento di un mezzo con pedana elettrica per il trasporto in maniera gratuita di persone con difficoltà a deambulare. “I cittadini di Manfredonia possono ora usufruire di un veicolo attrezzato, un Fiat Doblò 5 posti, che abbiamo già avuto in disponibilità per poter subito aiutare quante più persone possibili, ma che stiamo finendo di pagare grazie all’aiuto di sponsor e di iniziative come questa della lotteria, per coinvolgere la popolazione in un grande gesto di solidarietà”, spiega il segretario della Diomedes, Federico Panza.

Una laboriosità a 360 gradi, dunque, quella dell’Associazione “Diomedes” i cui soci da anni si dedicano alla cultura, all’arte e a promuovere ogni forma di aggregazione sociale.

