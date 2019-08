Michele Bordo potrebbe diventare sottosegretario nel nuovo governo

Di:

Mentre si stanno svolgendo le feste dell’Unità la cui organizzazione, fino a qualche giorno fa, ondeggiava fra l’inizio di una nuova campagna elettorale oppure la spiegazione ai militanti di un nuovo governo, i segretari regionali del pd sono stati convocati oggi a Roma per portare i dossier dei territori. Questo per coinvolgerli nella stesura del programma dopo che la crisi di agosto li ha colti di sorpresa. Dalla Puglia i temi approdati sui tavoli della segreteria nazionale sono stati l’Ilva, la xylella, le agromafie. Un dossier a parte è stato redatto sulla sicurezza.

L’abbraccio con il M5s

Il clima nei circoli cittadini e regionali è di disorientamento “sebbene l’abbraccio con il M5s sia auspicato, se non altro, per riprendersi un elettorato che era piddino”, dice una fonte che preferisce restare anonima. “Un solco in 14 mesi è stato scavato più fra i dirigenti che tra gli elettori del M5s e Pd, dato che gli ultimi sono più concentrati sui temi economici e del lavoro”. Lo scontro- ragiona qualcuno- “è legittimo”, ma meglio sui temi che sulle persone, e così non è stato. Dopo anni in cui “siamo stato ostaggio di congressi, primarie e scontri interni, in questa fase abbiamo l’occasione di essere protagonisti pur non essendo tali”. Il timore, paventato, è che poi i pentastellati non siano proprio facili da gestire, quindi “bisogna giocare all’attacco, altrimenti meglio tirarsi indietro”.

Parlamentari pugliesi

In ogni caso la convinzione,- il “collante”, direbbe Salvini- è “fermare l’onda populista”. Non hanno parlato oggi di sottosegretari eppure, alla luce degli anni passati in parlamento, è il deputato Michele Bordo, secondo indiscrezioni, quello con più possibilità di ottenere il ruolo. Se Andrea Orlando, ex ministro della giustizia, diventasse vicepremier, Bordo – a lui molto vicino in questi anni e per cui si è speso alle primarie con il gruppo dirigente di Manfredonia- potrebbe ottenere il posto. Certo la Puglia ha anche altri papabili, per esempio Teresa Bellanova, ex sottosegretario allo sviluppo economico, ma sarebbe “troppo renziana”. Nell’elenco Francesco Boccia, che ha rivestito il ruolo di presidente della commissione bilancio, alle primarie non si schierò con Zingaretti. A commentare le consultazioni delle ultime ore per il governo, quando pare si siano trovate intese pur mancando qualche casella, è il segretario regionale del Pd Marco Lacarra: “Mi auguro un governo di alto profilo che possa lavorare per il Paese”.