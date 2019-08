Tacconi gioca a biliardino nelle unità pediatriche di Casa Sollievo

Di:

“Grazie a Stefano Tacconi Official CAMP, mitico portierone della Juventus e della Nazionale negli anni 80, che ieri ha visitato le unità pediatriche di Casa Sollievo della Sofferenza”. Nella sala giochi dell’ Oncoematologia Pediatrica- fa sapere l’ospedale di S. Giovanni Rotondo- ha giocato a biliardino con i piccoli Joseph e Francesca assieme al primario Stefano Ladogana. Poi ha visitato stanza per stanza i piccoli ricoverati, donando gadget autografati e mettendosi in posa per i selfie con mamme, papà, piccoli, e per la rituale foto di gruppo con medici, infermieri e operatori socio sanitari.”Sono vicino a questi bambini – ci ha detto – che forse non sanno e non capiscono di avere una male, e penso molto ai loro genitori che soffrono. La malattia di una bambino credo che sia il dolore più grande per tutta la famiglia, Padre Pio ce l’ho sempre con me, nel mio cuore. Pregherò che non aiuti solo me, e stia vicino anche a tutti quei bambini e alle loro famiglie“.

Accolto all’ingresso monumentale dal direttore generale Michele Giuliani e dal direttore Finanza e Bilancio Giovanni Piano, Tacconi ha visitato i reparti accompagnato da Stefano De Bonis, fiduciario Coni per San Giovanni Rotondo.