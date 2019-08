“Tremiti con assistenza sanitaria a go-go? Non ci stiamo e vi spieghiamo perchè”

Di:

Gli operatori del 118 di San Domino possono fruire h24 degli operatori della Guardia Costiera Ausiliaria per portare assistenza ai turisti e ai residenti dell’isola di San Nicola. Ecco perché ci dispiace leggere notizie come quelle diffuse e che vi alleghiamo che, di certo, non danno una bella immagine delle nostre Isole.

Ci saranno tanti problemi ma l’assistenza sanitaria resta una priorità in cima a tutte le esigenze, soprattutto durante il periodo estivo. Non si possono accettare gratuite accuse o falsità di questo genere: la signora che ha chiesto e ricevuto assistenza dalla Guardia di finanza è uscita dall’abitazione del padre in zona porto e si è imbattuta nell’equipaggio della Guardia di finanza in quelle ore in servizio all’arcipelago.

I militari, che ringraziamo per il soccorso prestato, hanno trasferito il paziente sull’isola di San Domino dove ha ricevuto la necessaria assistenza prima di essere trasferito in elicottero al Policlinico di Foggia (auguri per la sua pronta riabilitazione). In alternativa era disponibile il servizio h24 dei ragazzi della Guardia Costiera che, anche oggi, si sono distinti in un paio di interventi di soccorso a turisti e villeggianti. Tanto per onor di cronaca. Ci sembra doveroso ribadire quanto accaduto nel rispetto degli operatori di Guardia Costiera e di tutti coloro – operatori turistici, sanitari e istituzioni – che ogni giorno garantiscono l’assistenza medica h24 sulle nostre isole.

