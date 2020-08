Capitaneria di Porto, arriva Roberta Zangara “Prima donna a comandare l’ufficio marittimo di Vieste”

Vieste, 31 agosto 2020. Da oggi 31 agosto al prossimo 4 settembre è in corso il passaggio di consegne all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste. Il Tenente di Vascello Giuseppe Saverio Zaccaro, in comando dal 1 settembre 2018, lascerà il comando al Tenente di Vascello Roberta Zangara, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Ancona, con l’incarico di Capo Sezione armamento e spedizioni, prima donna a comandare il prestigioso incarico di comandante dell’Ufficio marittimo di Vieste.

Il Comandante Zaccaro, verrà trasferito alla Direzione marittima di Pescara per assumere un importante incarico. Venerdì 4 settembre alla presenza del Capo del Compartimento marittimo di Manfredonia, Capitano di Fregata Giuseppe Turiano, verrà svolta, in forma statica e di fronte ad una rappresentanza di personale, il saluto dei due Ufficiali, nel rispetto delle normative in vigore in materia di Covid19 senza la presenza di ospiti esterni.