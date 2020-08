Carpi, muore 31enne di Manfredonia in incidente

(sulpanaro) Un uomo di 31 anni, Francesco Spadavecchia, è morto poco dopo la mezzanotte del 30 agosto a seguito di un grave incidente stradale, verificatosi lungo la Tangenziale 12 Luglio 1944 all’altezza della rotatoria con la SP468R, che collega Carpi a Cortile. L’uomo stava tornando a casa e per motivi ancora in fase di verifica ha perso il controllo del mezzo, un’Alfa Romeo 147: l’auto si è prima ribaltata più volte, poi ha terminato la sua carambola contro la vegetazione, impattando con gli alberi della rotatoria. Il giovane, 31 anni, era originario di Manfredonia in Puglia, ma da parecchi anni si era trasferito con i genitori e il fratello a Carpi. Il corpo dell’uomo, già deceduto all’arrivo del personale medico-sanitario, era rimasto intrappolato e schiacciato tra le lamiere della sua auto. Sono state le squadre dei Vigili urbani e dei Vigli del fuoco ad estrarre il il corpo senza vita del 31enne. Gli uomini del 118, una volta recuperato il corpo di Francesco Spadavecchia, hanno provato a rianimarlo, ma a nulla sono valsi i loro tentativi. Affranti i familiari e la fidanzata. Fonte: sulpanaro