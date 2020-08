Chiellini ritrova l’Italia: “Avevo bisogno di tornare in azzurro”

Sul suo profilo Instagram ha postato questa mattina una frase molto significativa: “È passato più di un anno dall’ultima volta in Nazionale. Il mondo è cambiato. Ciò che non cambia è la voglia, il senso di appartenenza e l’onore di indossare questi colori. Ora più che mai: Forza Azzurri”.

Con questo spirito Giorgio Chiellini rientra nel gruppo per riprendere il suo posto in squadra e la fascia di capitano che ha ereditato nel settembre 2018, proprio in occasione dell’esordio dell’Italia nella Nations League. Una competizione alla quale sono legati tre momenti importanti e significativi della carriera del difensore bianconero: il rientro dopo un anno di assenza, il debutto con i gradi di capitano e le 100 presenze in azzurro che Chiellini ha raggiunto e festeggiato sempre nel 2018 in occasione della gara giocata il 17 novembre a San Siro contro il Portogallo.

“Mi ha fatto piacere – dichiara il giocatore in conferenza stampa – essere richiamato in azzurro. Qualche dubbio lo avevo, ma il mister si è fatto sentire spesso in questi mesi, mi è stato sempre vicino e non posso che essergli grato. Vestire la maglia dell’Italia per me è sempre una grande emozione. Avevo bisogno di tornare in azzurro”. Da 16 anni in Nazionale, oltre ad essere uno dei pilastri della squadra, ne è diventato pure uno dei “senatori”, un punto di riferimento per i giovani in campo, ma anche fuori. “E’ stato un anno difficile per me – racconta – e complicato per tutti, perché le vicissitudini esterne hanno aumentato le difficoltà. Sono stato tre mesi senza vedere la famiglia, gli ultimi due mesi sono stati i peggiori, volevo dare il mio contributo alla squadra e ci ho messo di più per questo scombussolamento della vita. Ora ho dato continuità, mi sento di nuovo me stesso. E’ stato strano veder giocare le partite a porte chiuse. Non c’è l’emozione che hai quando il pubblico è sugli spalti, anche per questo mi auguro che possano tornare al più presto. Senza di loro sembrano partite d’allenamento, anche quando stai giocando per obiettivi importanti”. Si prepara Chiellini, ma si prepara anche l’Italia che manca dai campi da dieci mesi. Venerdì il primo esame importante, a Firenze contro la Bosnia Erzegovina, con una Nazionale che ha un anno in più. “Abbiamo tanti giovani – sottolinea il difensore – avranno un anno di esperienza in più. Se paragoniamo l’Italia alle altre top europee, un anno in più può aiutarci a far crescere ancora i nostri talenti. Personalmente non mi pongo traguardi, faccio fatica ad andare avanti nel tempo: se arrivo a fare l’Europeo sono felice, vuol dire esser tornato ai miei livelli. Sarei felice di fare un’annata coronata da un Europeo da protagonista. Non voglio pensare a quel che sarà dopo”. Realista come sempre, Chiellini parla anche del campionato che inizierà il 19 settembre: “Con quello che è successo nei mesi scorsi, non possiamo parlare di una stagione normale. Lo vediamo da quel che succede, siamo anche fortunati, e tocchiamo ferro, ma nel resto del mondo ci sono situazioni molto gravi. Bisogna arrangiarsi, fare il meglio che si può in una situazione d’emergenza che si protrarrà. Se in questo anno il campionato non si fermerà, dovremo essere contenti. Sappiamo tutti che dovremo fare sacrifici: avremmo avuto bisogno di preparazione, tutti, ma di normale ora non c’è niente. Cercheremo di fare al meglio delle nostre possibilità queste partite senza accampare scuse, ma dando qualcosa di più”. Anche oggi seduta di lavoro pomeridiana per gli Azzurri. Domani allenamento alle ore 18 allo stadio “Artemio Franchi”.

Per consultare la cartella stampa clicca qui

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

*La convocazione è sospesa in attesa dell’esito degli accertamenti previsti al termine del periodo di isolamento

Il programma

Lunedì 31 agosto

Ore 13.45 – conferenza stampa di un calciatore presso l’Auditorium di Coverciano

Ore 17.30 – allenamento (chiuso)

Martedì 1° settembre

Ore 13.45 – conferenza stampa di un calciatore presso l’Auditorium di Coverciano

Ore 18 – allenamento allo stadio Franchi (chiuso)

Mercoledì 2 settembre

Ore 13.45 – conferenza stampa di un calciatore presso l’Auditorium di Coverciano

Ore 17.30 – allenamento (chiuso)

Giovedì 3 settembre

Ore 17 – conferenza stampa dell’Italia (Ct e un calciatore) presso lo Stadio ‘Franchi’ di Firenze

Ore 18 – allenamento dell’Italia a Coverciano (chiuso)

Ore 18.30 – conferenza stampa della Bosnia Erzegovina (Ct e un calciatore) presso lo Stadio ‘Franchi’ di Firenze

Ore 19 – allenamento della Bosnia Erzegovina presso lo Stadio ‘Franchi’ di Firenze (aperto alla stampa per i primi 15’)

Venerdì 4 settembre

Ore 20.45 – Italia-Bosnia Erzegovina (Stadio ‘Franchi’ di Firenze)

A seguire conferenza stampa del Ct

Sabato 5 settembre

Ore 10 – allenamento (chiuso)

Ore 17.30 – trasferimento Firenze-Venezia

Domenica 6 settembre

Ore 10.45 – trasferimento Venezia-Amsterdam

Ore 11 – allenamento dei Paesi Bassi presso il KNVB Campus (aperto alla stampa i primi 15’)

Ore 13.15 – conferenza stampa dei Paesi Bassi (Ct e un calciatore) presso il KNVB Campus

Ore 17.30 – conferenza stampa dell’Italia (Ct e un calciatore) presso la ‘Johan Cruijff ArenA’

Ore 18 – allenamento dell’Italia presso la ‘Johan Cruijff ArenA’ (aperto alla stampa i primi 15’)

Lunedì 7 settembre

Ore 20.45 – Paesi Bassi-Italia (‘Johan Cruijff ArenA’)

A seguire conferenza stampa del Ct e rientro in Italia (figc)