“Emiliano, ti vogliamo ricordare che c’è il no all’Energas da firmare”

APPELLO del Comitato #NoEnergas ! ! Dopo decenni di lotte è giunta l’ora di mettere la parola fine. Prima delle elezioni il Governatore della #RegionePuglia #Emiliano deliberi in Giunta il DINIEGO sulla intesa Stato Regione rispetto al famigerato progetto #ENERGAS , in ossequio al plebiscitario NO referendario dei manfredoniani nel 2016.

Il procedimento autorizzativo per il megaimpianto industriale, (alle porte di #Manfredonia, in una preziosa ZPS e sul confine del #ParcoNazionaledelGargano), è al Ministero dello Sviluppo Economico in attesa degli atti finali. L’amministratore di #Energas ha affermato di non essere più interessato al progetto. BUGIA : non è agli atti alcuna rinuncia !!!

Dal 2019 il comitato di gruppi e associazioni #NoEnergas ha sollecitato più e più volte al governatore #Emiliano l’adozione di questa Delibera prevista dal procedimento. Nessuna risposta ! Chiediamolo tutti insieme: inviamo questa cartolina “ricordo” al Governatore della Puglia e/o condividiamola taggando il suo nome.

(NOTA STAMPA, 29 agosto 2020).