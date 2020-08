Fallucchi “Da 10 anni in Capitanata non v’è traccia di nuove imprese industriali di rilievo”

Foggia, 31 agosto 2020. “ Solo con consistenti investimenti imprenditoriali può esserci un reale sviluppo. Da almeno 10 anni in provincia di Foggia non v’è traccia dell’apertura di nuove imprese industriali di un certo rilievo. Occorre con urgenza un’azione incisiva ed efficace di attrazione di nuovi investimenti sul territorio. Purtroppo oggi non esiste a livello provinciale alcun soggetto, pubblico o privato, che abbia le competenze e le risorse per svolgere questo ruolo. Proporrò che l’agenzia regionale Puglia Sviluppo, attivi sedi distaccate (certamente una in Capitanata), strutturate, organizzate e dotate di risorse umane ed economiche adeguate, che, in collaborazione con i principali attori del territorio (Provincia, Comuni, Consorzio ASI, associazioni di categoria), possano agire da agenzia d’attrazione d’investimenti”. Lo scrive sui social la candidata consigliera regionale, Anna Maria Fallucchi.