Foggia, la pista del Gino Lisa “pronta entro metà settembre”

(gazzettadelmezzogiorno) Si corre adesso nel cantiere del Gino Lisa, nemmeno le ferie di agosto l’hanno fermato. L’obiettivo è quello di inaugurare la nuova pista a ridosso della scadenza elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, il 20 settembre, un’opera dai significati molteplici per la giunta Emiliano che ha sbloccato un finanziamento statale di 14 milioni del 2012 e autorizzato lavori epocali nello scalo il 13 aprile 2019 (posa della prima pietra), a quasi cinquant’anni dalla prima grande trasformazione dello scalo da militare a civile con l’improvvida costruzione di una pista già all’epoca considerata «corta» (1600 metri), limite che si rivelerà invalidante per le compagnie oltre e diverrà un alibi di ferro per la politica e l’economia di questo territorio che non si sono mai spesi per una valorizzazione seria del proprio scalo. Fonte: GdM