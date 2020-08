Francesco Spadavecchia morto a Carpi, la fitanzata: “Aveva comprato l’automobile un mese fa”

Francesco Paolo Spadavecchia è morto sul colpo nella notte tra sabato e domenica, mentre pioveva. Il giovane, 31 anni, era originario di Manfredonia in Puglia, ma da parecchi anni si era trasferito con i genitori e il fratello a Carpi. Qui viveva con Cira: dopo quasi 10 anni di fidanzamento, i due giovani convivevano già da cinque anni.

“Non esistono parole per descrivere questo dolore – racconta la compagna -. Ad avvertirmi è stato un amico: mia mamma è venuta a prendermi a casa ma non voleva dirmi nulla. Ma io già sapevo, e infatti sono crollata, a tal punto che mamma ha dovuto portarmi al pronto soccorso. Una volta ripresa, le ho chiesto di portarmi sul luogo dell’incidente, volevo andare da lui. Ci conosciamo fin da piccolini ed eravamo pieni di progetti, per mettere su famiglia. Francesco lavorava alla Metro di Modena, come scaffalista notturno. Insieme avevamo affrontato anche il pesante periodo del lockdown dovuto al Covid 19: lui era stato messo in cassa integrazione, ma da luglio aveva ripreso il lavoro. Era un periodo felice per noi: la nostra casa insieme. Poi lo scorso anno lui ha preso la patente e solo un mese fa era riuscito ad acquistare la macchina nuova di cui era tanto orgoglioso”.

Fonte: il resto del carlino