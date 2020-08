Il 31 agosto di 160 anni fa nasceva a Cerignola Nicola Zingarelli

Cerignola, 31 agosto 2020. Filologo, autore dell’omonimo vocabolario, 160 anni fa nasceva proprio a Cerignola Nicola Zingarelli. Il 31 agosto 1860 secondo la registrazione anagrafica del tempo.

In realtà, secondo le fonti locali era nato tre giorni prima, il 28 agosto 1860, e in questa data viene ricordato anche nel suo comune di nascita. Dove effettivamente è stato ricordato, forse in sordina, anche quest’anno dall’associazione Archeoclub Cerignola, attraverso la propria pagina Facebook: – Grande difensore della cultura e dell’arte – vi si legge – Egli temeva grandemente “del ritocco del quadro…gravissimo errore…una deturpazione”: grido d’allarme per le sorti della Sacra Icona della Madonna di Ripalta, Protettrice della Città di Cerignola. Dotato di lucido intelletto e di tenace volontà, nutrita la mente di profondi studi classici e di robusta cultura, si affermò ancora giovane con lavori di critica assai apprezzati, che gli procurarono notorietà in tutta Italia e fuori -.

Secondogenito di otto figli, nato in una famiglia di umili origini, Nicola Zingarelli, così come si racconta nell’enciclopedia Treccani, si laureò in lettere a Napoli; insegnò in alcune scuole medie; quindi, dal 1906, occupò la cattedra di storia comparata delle letterature neolatine nell’università di Palermo; dal 1916 al 1932 quella di lingue e letterature romanze, e finalmente, dal 1932 fino alla morte, quella di letteratura italiana nella Regia Accademia scientifico-letteraria, poi Regia Università di Milano.

Diventò poi Direttore della sezione letterature romanze dell’Enciclopedia Italiana, curata dal noto Istituto Treccani; direttore della rivista napoletana Rassegna critica della letteratura italiana e membro delle prestigiose Accademie della Crusca e dell’Arcadia.

Inarrestabile, mentre scriveva numerosi articoli sui suoi studi su Dante, Zingarelli trovò anche il tempo da dedicare alla compilazione della sua grande opera: Il dizionario della lingua italiana, progetto al quale lavorò a partire dal 1912. Nel 1917, l’anno dei massacri della Grande guerra, delle rivoluzioni (in Russia), degli ammutinamenti militari (la rivolta dell’esercito francese) e della più grande disfatta sofferta in una sola battaglia della storia militare italiana (Caporetto), l’insigne Cerignolano diede alle stampe proprio il primo vocabolario non strettamente accademico (come era stato quello della Crusca) della lingua italiana. Pubblicazione che avvenne per fascicoli presso gli editori milanesi Bietti e Reggiani. La seconda edizione, in volume, è del marzo 1922. Zingarelli curò personalmente altre tre edizioni: la terza nel 1925, la quarta nel 1928 e la quinta, che uscì nell’agosto 1935, due mesi dopo la sua morte. “Mai non è apparsa tanto evidente la mutabilità delle lingue come nel tempo dallo scoppiar della guerra ai giorni presenti” dichiarò poi nel 1935 lo stesso Nicola Zingarelli.

E non sembrava dunque un caso che uno dei più autorevoli vocabolari della lingua italiana nascesse proprio in quei giorni con l’obiettivo di osservare da vicino le parole che si evolvono o spariscono dal nostro lessico quotidiano e per osservare come noi stessi, anno dopo anno, cambiamo. Nicola Zingarelli lo aveva intuito e proprio su questo aveva impostato il suo lavoro.

Oggi, inevitabilmente, si leggono nel vocabolario parole come la Brexit, così come la Post-Verità, l’Alternanza scuola-lavoro e le recenti espressioni di genesi politica come Gufismo. Ed ecco che alla voce “Amicizia” si aggiunge una nuova accezione: “Relazione che si stabilisce fra due utenti di Facebook quando esprimono reciproco consenso a condividere i contenuti del proprio profilo”. Un segno dei tempi e uno specchio dei mutamenti di una società sempre più veloce, multiculturale e complessa.

Lo Zingarelli propone anche contenuti per meglio comprendere e utilizzare la lingua italiana: le parole da salvare, voci ricche di espressività ma che stiamo dimenticando a favore di altre più comuni, gli inserti grammaticali e le note d’uso per evitare errori di ortografia o le definizioni d’autore, piccole riflessioni scritte da personalità celebri del mondo culturale. Insomma, Nicola Zingarelli, le sue opere, il suo vocabolario: qualcosa da non dimenticare e da non far passare in sordina. Una ricchezza, un patrimonio culturale da preservare e mantenere sempre vivo. Non solo. Un riferimento per la vita in tempi in cui forte e impellente emerge il bisogno di un esempio che stimoli a coltivare l’attenzione verso la cultura, verso la conoscenza e il desiderio di migliorarsi ogni giorno.