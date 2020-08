Manfredonia. Vincenzo “E non chiamatelo solo… divertimento”

Manfredonia, 31 agosto 2020. “Spettabile redazione di StatoQuotidiano.it, in questi giorni di polemica sulla festa patronale di Manfredonia, “è giusto che non è stata fatta, si doveva fare, etc”, mi voglio permettere di ricordare, da lavoratore dello spettacolo, che dietro ogni festa patronale ed ogni EVENTO ci sono persone con famiglie che lavorano e che da Marzo sono ferme (animatori, service, giostrai, circensi, cantanti, show man, compagnie teatrali, imprese di luminarie, fuochisti, giusto per citarne alcuni).

Dal momento che si vedono assembramenti ovunque, non credo sia giusto accanirsi solo con i lavoratori dello spettacolo limitandoci a dire “sono divertimenti, possiamo farne a meno“. A questo punto dobbiamo lasciare aperti solo supermercati e farmacie. Speriamo che questo virus sparisca il prima possibile e che possiamo presto ritornare a svolgere una vita normale. Grazie per l’attenzione”.

A cura di Vincenzo Moccia, autore, regista, animatore. Manfredonia, 31 agosto 2020.