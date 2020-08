Manfredonia. “Oltre alla morte di papà, anche l’offesa di 175 euro per la sosta della salma!”

Manfredonia, 31 agosto 2020. “E’ una vera ingiustizia. Ho perso papà da pochi giorni, siamo distrutti per il dolore. Poi un’altra batosta: mio padre è deceduto sabato pomeriggio. Domenica siamo stati in chiesa, subito dopo è stato trasferito nel cimitero. Ho dovuto pagare 175 euro per la sosta della salma da domenica mattina, alle ore 11,30, fino a stamattina, alle ore 10, per la tumulazione: è allucinante“.

E’ quanto racconta a StatoQuotidiano.it un cittadino di Manfredonia, evidenziando l’incremento delle tariffe per le prestazioni svolte per i servizi cimiteriali locali.

L’incremento delle tariffe. Come pubblicato nel dicembre 2019, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, attraverso una delibera di consiglio comunale, aveva infatti evidenziato che “le prestazioni svolte per i servizi cimiteriali al cittadino sono da considerarsi servizi a domanda per i quali l’Amministrazione Comunale deve recuperare dal richiedente le medesime somme spese per la gestione completa del servizio. (..) le tariffe per i servizi di cui sopra risultano sensibilmente inferiori alle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale anche in virtù del fatto che non vengono aggiornate dal 2008 ed inoltre le somme previste nelle deliberazioni di cui in premessa non risultano congruenti tra di loro in relazione all’entità delle lavorazioni da compiere“.

Pertanto, con atto n.4/20.11.2019, l’attuale Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia aveva approvato le tariffe inerenti i servizi cimiteriali a domanda.

Cosa è cambiato

In particolare, questa la tabella approvata, relativa ai citati servizi:

1) Estumulazione feretri di punta €. 140,00

2) Estumulazione feretri di lungo €. 145,00

3) Tumulazione feretri di punta €. 150,00

4) Tumulazione feretri di lungo €. 170,00

5) Apposizione lettere su lapide €. 215,00

6) Trasporto salma €. 195,00

7) Estumulazione di urna cineraria €. 90,00

8) Tumulazione di urna cineraria €. 95,00

9) Apposizioni di lettere urna cineraria €. 70,00

10) Inumazione di urna cineraria €. 215,00

11) Inumazione €. 360,00

12) Camera Ardente €. 120,00

13) Ricevimento salme giorni festivi o non lavorativi €. 175,00

14) Locazione cella frigorifera €100,00 il primo giorno ed € 15,00/gg per i successivi.

Dunque, sono state anche integrate le precedenti prestazioni con “le nuove tipologie che sono state attivate presso il servizio cimiteriale dopo la realizzazione delle nuove tombe: 11) Inumazione Tumulazione in terreno; 12) Camera Ardente (Allestimento di sala interna per il saluto dei parenti al caro estinto); Locazione cella frigorifera (Locazione cella frigorifera a comuni limitrofi su disposizione magistratura); Ricevimento salme giorni festivi o non lavorativi (Apertura dell’obitorio e servizi connessi per il ricevimento salme nei giorni non lavorativi)”.

Il provvedimento della Commissione straordinaria era stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Si ricorda come, con deliberazione di C.C. n.37 del 24/09/2018, era stato approvato il regolamento comunale di polizia mortuaria che, all’articolo 5, prevede che i seguenti servizi cimiteriali espletati dal Comune, in qualità di servizi a domanda del cittadino, sono sottoposti al pagamento da parte degli utenti della tariffa stabilita dal medesimo regolamento (secondo i criteri di legge). Prima dell’atto al quale si fa riferimento, le tariffe in vigore – come dette – erano quelle relative alla deliberazione di G.C. n.245 del 21/05/2008.

“L’ addetto che sta in ufficio – dice il cittadino che si è rivolto a StatoQuotidiano – mi ha detto che la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha stabilito questo incremento, come visibile dall’atto. In qualità di cittadino sono schifato da tutto questo. E mi chiedo: chi non può pagare cosa fa?”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it