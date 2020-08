Mons. Renna “E l’altra metà di Cerignola sta alla finestra, per il Corriere?”

“Gentilissimo Direttore, Gentilissimo dottor Galli, ho letto e riletto l’articolo apparso domenica, 23 agosto 2020, sull’inserto “La Lettura” –una novità che ho salutato con entusiasmo –de Il Corriere della Sera”. Così il vescovo della diocesi di Cerignola- Ascoli Satriano Mons Luigi Renna risponde all’articolo “la mafia anarchica”, che tante polemiche ha suscitato nei cittadini. “Non si considera l’altra metà di Cerignola, e che non esiste una generalizzazione sull’ “homo cerignolanus”.

“Ma perché non parla dell’altra metà della popolazione? Sono tutte persone che, come dice papa Francesco, stanno a “balconear”, cioè stanno “alla finestra”? Stanno alla finestra presidi e docenti che, insieme ai Servizi Sociali e ai volontari di un semplice “doposcuola”, strappano i ragazzi alla dispersione scolastica? Stanno a “balconear” le associazioni di volontariato, Libera, Altereco, che costruiscono una cultura ed una economia alternativa a quella mafiosa?

Non Le dice nulla la sigla “CNOS” nella quale i Salesiani tengono una scuola che raccoglie e prepara professionalmente giovani che sono spesso “caduti” come “arance marce” dal “carro” della scuola?”. Nella conclusione della lettera il vescovo esorta: “Mi raccomando: non rifuggite dalla complessità delle situazioni. E non togliete mai la speranza a nessuno, né a Cerignola, né a Napoli, né a Palermo”.

Di seguito, il testo completo della lettera.http://cerignola.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2020/08/Lettera-a-Il-Corriere-della-Sera-27-08-2020.pdf