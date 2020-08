Morte polacco a Orta Nova, esclusa pista omicidio

Orta Nova – Pare sia da escludere la pista dell’omicidio per la morte dell’uomo ritrovato in una Opel Astra intorno alle 11 di questa mattina nel parcheggio del Penny Market locale.

Riverso sul sedile posteriore della vettura in cui è stato rinvenuto, il cadavere riporterebbe comunque segni di abrasioni su di un fianco. Intanto sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e per risalire all’identità dell’uomo. I rilevamenti e Effettuati dalla scientifica sul luogo del ritrovamento aiuteranno a ricostruire la dinamica dei fatti.

Daniela Iannuzzi