Nicola Di Bari, in realtà, dovrebbe chiamarsi Michele Di Milano. E questo per due ragioni: primo, perché il suo vero nome è Michele (cognome, Scommegna); secondo, perché la città rivelatasi più determinante per la sua eccezionale carriera di crooner dalla voce cavernosa è stata proprio Milano. Si scherza, ma neanche tanto… A riderci su è anche lui: l’immarcescibile, nonché celeberrimo, Nicola Di Bari. Del resto un pugliese doc del suo rango non poteva rimanere indifferente al fascino del santo più venerato del Tavoliere. Nonostante il cantante sia nato a Zapponeta (Foggia) il 29 settembre 1940, giorno in cui si festeggia il patrono del paese: San Michele, appunto. Il curriculum di Nicola è da Guinness dell’ugola d’oro: ha vinto infatti il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel 1971 (anno in cui si aggiudicò pure Canzonissima) e nel 1972; alcuni suoi brani rappresentano ormai dei must-have della playlist del nostro cuore che hanno stregato pure interpreti di successo: da Chitarra suona più piano (incisa da Mina nell’album Uiallalla) a La prima cosa bella (usata da Malika Ayane per la colonna sonora dell’omonimo film), solo per fare due esempi.

Fonte: cinquantamila.it