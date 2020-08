Puglia: Nubi in aumento, qualche pioggia e temperature in calo

Bari, 31 agosto 2020. Meteo Puglia: il promontorio subtropicale arretra sotto l’azione di una perturbazione in arrivo dal Centro-Nord, preceduta dall’afflusso di più umide e instabili correnti sudoccidentali alle medie e alte quote. Ne consegue un graduale peggioramento del tempo dapprima sul Molise, poi – tra il pomeriggio e le ore serali – anche su alta Puglia e Nord Lucania, ivi con locali piogge e isolate manifestazioni temporalesche; nuvolosità alta e stratiforme altrove, ma in un contesto sostanzialmente asciutto. Temperature in deciso calo su Molise, alta Puglia e Basilicata, in nuovo temporaneo rialzo su Salento e golfo di Policoro. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali, in repentino rinforzo serale lungo l’Adriatico.

Martedì 01 Settembre

MARTEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sull’Appennino e litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su materano e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Mare poco mosso. Mercoledì 02 Settembre