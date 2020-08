Quadro ‘Madonna delle Grazie’ esposto nella Chiesa Madre di San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, 31 agosto 2020. Nel silenzio dell’alba di questo 31 agosto, il quadro della “Madonna delle Grazie” – presente nella chiesetta omonima dove Padre Pio era solito celebrare messa – è stato esposto nella Chiesa Madre di San Giovanni Rotondo, intitolata a San Leonardo Abate, dove sarà celebrata la novena a Maria.

Quest’anno, per tutelare la salute dei tanti devoti, nessuna processione religiosa ha accompagnato la santa icona per le strade della città, ma uno stretto numero di frati cappuccini si è unito in preghiera lungo il tragitto che porta dal Convento Santa Maria delle Grazie alla Chiesa Matrice.