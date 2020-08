Sopralluogo Emiliano e Lopalco a San Giovanni Rotondo “Attività sanitarie continuano”

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha visitato questa mattina insieme al prof. Pier Luigi Lopalco la nuova sede dei Servizi distrettuali di San Giovanni Rotondo, Lesina, Poggio Imperiale e il Centro di Orientamento Oncologico (COrO) dell’Ospedale di San Severo.

“La nuova sede del Distretto e degli ambulatori di San Giovanni Rotondo – ha detto Emiliano – è una sede modernissima, piena di tutte le più avanzate tecnologie per gli ambulatori medici. A San Severo abbiamo visitato anche la sede del COrO, il centro dove chi riceve una diagnosi di tumore si può rivolgere per orientarsi nella scelta dell’ospedale specifico dove deve curarsi, e soprattutto ricevere anche quel sostegno psicologico che è necessario nel momento in cui si apprende la diagnosi”.

“Il servizio sanitario regionale continua la sua attività – ha commentato Pier Luigi Lopalco – e continua nonostante il Covid. Come vedete, continua con tante misure che possono eventualmente rallentare alcune operazioni, ma che consentono al sistema di ripartire in sicurezza”.