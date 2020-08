Volontario investito in rianimazione ai Riuniti, Mennea “Una preghiera”

Barletta, 31 agosto 2020. “I nostri volontari rischiano anche la vita per svolgere la loro attività, il che evidenzia la loro straordinaria abnegazione. Per questo la Protezione civile regionale non può che essere al fianco del ragazzo che, nel pomeriggio di ieri, è stato travolto da un’auto sulla A16 Napoli-Canosa, tra Candela e Cerignola Ovest, mentre era in corso lo spegnimento di un incendio divampato nella zona. Ci auguriamo davvero che possa riprendersi presto e tornare alla sua preziosa attività di volontario”. Lo dichiara il presidente del comitato permanente della Protezione civile regionale, Ruggiero Mennea, commentando quanto accaduto sabato pomeriggio nel Foggiano. Il ragazzo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Riuniti di Foggia.