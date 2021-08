Comunali di ottobre, il nuovo civismo di “Con” e la sfida del governo a Lesina

Sono 13 i Comuni della Capitanata nei quali si terranno le elezioni amministrative il 3-4 ottobre prossimi. A Celenza Valfortore, Panni, Sant’Agata di Puglia e Lesina le amministrazioni sono cadute prima della scadenza del mandato.

A S. Nicandro Garganico è deceduto il sindaco Costantino Ciavarella, che vinse al ballottaggio nel 2018. Cerignola ritorna alle urne dopo due anni di commissariamento e scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. A votare, secondo la scadenza naturale della consiliatura, saranno i cittadini di Alberona, Ascoli Satriano, Candela, Casalnuovo Monterotaro, S. Marco in Lamis, Vieste e Zapponeta. Il turno di ballottaggio si terrà nei comuni di S. Nicandro Garganico e Cerignola, la data di chiusura e consegna delle liste è fissata il 4 settembre alle ore 12.

A San Marco in Lamis, con la lista CivilMenti, la Lega e il centrodestra schierano l’avvocato Raffaele Daniele, già assessore dell’ex sindaco e deputato Angelo Cera. Quest’ultimo dovrebbe scendere in campo personalmente sostenuto dalla civica “Evviva! Sammarco” e da Forza Italia. L’avversario da battere è il sindaco uscente Michele Merla, con lui il Pd e alcune civiche. A confrontarsi sul suo terreno di centrosinistra il candidato Tiziano Paragone, che alcuni anni orsono militava in Italia dei Valori, e Antonio Turco, che ha aggregato Italia in Comune, Rifondazione Comunista dentro un pulviscolo civico variegato, come avviene nei paesi in cui ci si presenta senza simbolo e che non prevedono il doppio turno. Cinque candidati per poco più di 13mila abitanti.

Lesina ha vissuto convulse vicende amministrative negli ultimi due anni. E’ candidato il vicesegretario provinciale della Lega Primiano Di Mauro con la lista ‘Lesina Azzurra’. Se la vedrà con Nello Montoro per ‘Lesina al centro’, sostenuto da tutte le forze del centrosinistra e dal M5s. Qui il confronto in veste civica tra Lega e Pd si carica di una sfida ulteriore, dare stabilità al governo cittadino dopo un lungo periodo di confusione.

Corre a San Nicandro Garganico un politico di antico corso, Marinacci, colonna del Cdu. Sfiderà Matteo Vocale, che ha attratto a sé anche alcuni rappresentanti del centrodestra ai tempi di Ciavarella. Ai blocchi di partenza per la fascia tricolore, appoggiato dal parlamentare europeo Andrea Caroppo e dal consigliere regionale Paolo Dell’Erba, nonché dal sindaco di Apricena Antonio Potenza, il candidato Antonio Berardi.

Intorno al medico di Fdi Antonio Giannatempo, convergono a Cerignola le tradizionali forze dello schieramento. Resta in ballo la candidatura di Francesco Decosmo che rappresenta 5 liste civiche e che si sta attivando nella compilazione delle liste elettorali. Nel paese ofantino il candidato del Pd, di altre civiche e del M5s è Francesco Bonito, mentre Tommaso Sgarro sarà sostenuto da Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Azione e altri gruppi civici.

A sostegno di Bonito, potrebbe schierarsi anche la sigla che fa riferimento a Emiliano, “Con”, al secondo test elettorale dopo le regionali e impegnata nella costruzione di un progetto che tenga insieme le varie esperienze di civismo, da Italia in Comune ai Popolari. Una prova che riguarda tutta la Puglia, laddove si svolge il ballottaggio. Va evidenziato che a Cerignola, per le regionali dello scorso anno, “Con” ebbe fra i suoi candidati Rino Pezzano, alle prossime amministrative nella lista di Franco Metta sindaco. Anche per questo, ma non solo, il progetto di Emiliano potrebbe avere qui il suo esordio alle comunali.

Nicola Gatta è il sindaco uscente di Candela, che si porterebbe dietro tutto il centrodestra locale e provinciale. Sua avversaria è la lista “Candela Protagonista”, molto attiva nella redazione del programma elettorale e che ha puntato molto sulla presentazione e valorizzazione dei candidati consiglieri anche via social.

Il turno elettorale sarà anche un test sull’accordo fra Pd e M5s, in particolare nei paesi dove ci sarà una seconda tornata di voto. A Vieste, che avrà un turno unico, si attendono le mosse della portavoce del M5s Mariateresa Bevilacqua per capire se si ricandiderà e se appoggerà o meno l’uscente Nobiletti. L’altra opzione è Lorenzo Spina Diana, figlio di Mimì, già deputato e sindaco del paese garganico. A testimonianza di un’alleanza ben stretta, Bonito ha organizzato per il 3 settembre a Cerignola la presentazione della sua lista con il senatore del M5s Marco Pellegrini e i deputati Giorgio Lovecchio e Maria Luisa Faro.

I singoli partiti del centrodestra, che hanno disposto i loro alfieri nei vari comuni rivendicandone la candidatura, in buona sostanza sono arrivati alle designazioni senza eccessive polemiche e senza mettersi troppo i bastoni fra le ruote vicendevolmente. Il fatto che a Manfredonia il voto sia stata posticipato rispetto al turno elettorale del 3-4 ottobre ha evitato, probabilmente, lo scontro diretto e incrociato fra le pressioni del consigliere regionale Gatta per proporre suoi candidati e quelle di Fdi, come nel caso Cerignola poi risolto. La Lega ha piazzato i suoi a S. Marco e Lesina, Angelo Cera, già dalle scorse politiche in lista con il centrodestra, è il sindaco della civica e di Forza Italia, sempre che resti il suo nome fra quelli candidati a sindaco.

Paola Lucino, 31 agosto 2021