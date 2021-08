Foggia, attestati OSS falsi: altri 100 licenziati dal Policlinico

Foggia, 31/08/2021 – (operatoresociosanitario) Sono circa un centinaio gli OSS che hanno ottenuto l’attestato dell’istituto (..), ma oggi si ritrovano con un mucchio di carte in mano. Niente lavoro negli ospedali pugliesi, pur risultando vincitori di concorso o idonei.

OSS formati all’istituto (…) e fuori dalla graduatoria del concorsone, rabbia per un centinaio di Oss a Foggia. “Infranto il sogno di un lavoro stabile”. C’è chi ha pagato 1800 euro, chi 2300 euro. Per un corso Oss, targato (….), con tanto di tirocinio al Don Uva, che ha dato l’accesso al concorsone Oss del Policlinico Riuniti di Foggia, ma che oggi, ritenuto soltanto equipollente, non viene considerato valido dall’azienda ospedaliera pubblica guidata dal manager Vitangelo Dattoli.

Sono circa un centinaio i corsisti privati, decaduti dalla graduatoria del concorsone, che si ritrovano con un mucchio di carte in mano, ma senza un lavoro negli ospedali pugliesi, pur risultando vincitori di concorso o idonei. Ci tengono a precisare che loro hanno pagato il corso oss. Che non hanno frequentato gratis come tanti altri in altri istituti accreditati. (operatoresociosanitario)