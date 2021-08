I tuoi bambini: gli atleti di domani

Non solo il Campionato Europeo di calcio, vinto a luglio contro l’Inghilterra. Anche le Olimpiadi del 2020 a Tokio hanno portato all’Italia grandi gioie. Il nostro Paese ha superato il record storico di medaglie olimpiche con 40 vittorie tra oro, argento e bronzo che hanno fatto letteralmente schizzare le quote delle scommesse online.

Adulti e bambini hanno avuto il cuore in gola e poi gioito durante la staffetta 4×100 di Jacobs e Tortu o per il risultato finale di Antonella Palmisano nella marcia e di Luigi Busà nel karate. Si è pianto per l’emozione, saltato di gioia. E di sicuro molti genitori hanno pensato a quello che avranno provato padri e madri di questi eroi azzurri, che hanno portato il Tricolore sul podio.

Inclinazione naturale o preparazione?

Ma come nasce un atleta che va a competere alle Olimpiadi? Si tratta di un’inclinazione naturale o di un lavoro certosino, che parte da lontano? Secondo alcuni, il ruolo dei genitori può essere importante nella formazione di un piccolo sportivo, che magari con il tempo diventerà un professionista. In generale, va detto, lo sport è fondamentale per il benessere dei piccoli. Come spiega l’adagio latino “mens sana in corpore sano”, se si pratica una attività fisica costante e continua, anche la mente ne trae beneficio e si potenzia la capacità di affrontare la vita e le sue sfide, spesso difficili. Per i pediatri, fare sport risulta benefico per i bambini sotto diversi aspetti.

Anzitutto favorisce una corretta crescita psicofisica, con uno sviluppo di organi e apparati e una crescita armoniosa del corpo. Ancora, non si corrono rischi di sovrappeso e si prevengono patologie come il diabete e l’ipertensione. Infine, anche il buon umore e le capacità cognitive migliorano.

Piccoli atleti crescono: qualche regola

Per provare a crescere un piccolo atleta, ci sono alcuni elementi di cui occorre tenere conto. Anzitutto, quando un bimbo comincia un’attività sportiva, conviene parlare spesso con lui della disciplina intrapresa, per capire quali sono i vantaggi, i limiti e gli aspetti che preferisce. Il bambino deve essere la guida di questo processo, soprattutto nella fase iniziale, durante la quale peraltro non ha senso spingere troppo sul fronte dell’agonismo e della vittoria. Deve prevalere l’aspetto del divertimento e della serenità, per evitare di suscitare nel piccolo delle ansie da prestazione, che finiranno solo per allontanarlo dal mondo dell’agonismo. I genitori non devono proiettare sui piccoli troppe aspettative o magari le frustrazioni del loro passato, ma sostenere la motivazione interiore dei figli e favorirla. Il bambino poi, deve essere lasciato libero di riflettere sulle sue prestazioni e sui limiti che incontra, anche di essere molto critico rispetto ai propri errori, perché solo in questo modo potrà crescere davvero e rendersi conto della realtà del mondo sportivo. Il suo desiderio di migliorare va incoraggiato e sostenuto, come è importante fargli capire che il gioco di squadra nello sport è fondamentale: un’ottima lezione anche per la vita.

Allenatori e genitori al loro posto

Il percorso per diventare atleti prevede anche di affidarsi a degli esperti. Per tale ragione i bambini vanno spinti ad ascoltare i loro allenatori e a condividere con i compagni di squadra esperienze e riflessioni. Soprattutto i genitori non devono fare l’errore di promuovere strategie e dare suggerimenti o avvertimenti ma sostenere i figli, valorizzare il loro potenziale e farli sentire all’altezza della situazione, specialmente prima di una prova importante. In questo modo sosterranno le loro emozioni e li faranno sentire felici. Le eventuali vittorie, poi, vanno celebrate con entusiasmo, anche se in generale non ci si deve focalizzare su risultato ma sulle modalità di gioco e sull’abilità, che sono ciò che sulla distanza fa la differenza.

La disciplina va scelta con attenzione

Messi a fuoco questi punti fermi, quali sono le discipline più adatte per crescere un atleta? E ancora, come si fa a scegliere lo sport più adatto al proprio bambino? Non esistono risposte a questi due quesiti. Anzitutto non è mai stata stilata una classifica degli sport che hanno più bisogno di atleti e secondariamente non è nemmeno semplice capire quale sarà lo sport preferito da un bimbo. Per scoprirlo, conviene fargli provare ciò che gli interessa e nel caso si renda conto dopo un po’ che non gli piace, anche cambiare e dedicarsi ad altro. In fondo si tratta del suo sport, forse in futuro anche della sua vita. Non deve farlo per i genitori ma per sé stesso. Meglio quindi incoraggiare i propri figli a sperimentare diverse discipline, finché non avranno trovato quella che preferiscono e che li diverte davvero.

